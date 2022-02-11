戴祖儀驚連累隊友爆喊！張振朗挑戰做龍虎武師

無綫綜藝節目《不可能任務》邀請一班藝人接受不同挑戰，首項任務隊長為張振朗，隊員則有戴祖儀、孔德賢、劉頌鵬、杜穎珊、古天祥、何慈茵及劉展霆，8名藝人接受香港動作特技演員公會會長錢嘉樂，及國際級動作導演林迪安精心安排、為期10天的龍虎武師基本功訓練，雖然今日（11日）播出的訓練內容在林迪安眼中只是「小兒科」，但一眾藝人卻各有各「倒瀉籮蟹」，當中戴祖儀（Joey）不但在拉筋環節中叫苦連天、柔軟度比男隊友還遜色；之後在翻滾訓練環節，Joey雖有完成整套動作，但全程不是Kick住便是美感欠奉，連她自己亦大感不滿意。

自感技不如人的Joey深怕連累隊友，最終忍不住流下自責的淚水：「我好驚我太Fresh會影響大家嘅進度，我冇乜自信，但又唔想畀人知。所以我會加倍開心同加倍有反應！我其實冇整親，我只係唔明點解我做極都做唔到，我知技巧喺邊，但我都依然係每次都做唔到。任何踢腿類型動作都好難，自己一直知道呢個問題，但一路冇處理。」隊長張振朗則坦言擔心Joey：「可能大家認識嘅Joey係樂天、鍾意玩、好Chill嘅女仔，估唔到佢會因為做唔好啲動作而喊出嚟。」Joey事後接受無綫娛樂新聞台訪問時坦言，是首次不是因為劇情需要在鏡頭前真喊：「仲要喊到成個豬頭咁，我依家好擔心出到街會唔會好樣衰。」既搞笑又可愛。Joey又笑指經歷是次訓練後，更懂得如何「迎難而上」。

錢嘉樂出手幫忙

其實是次是由張振朗主動提出挑戰龍虎武師這項任務，並主動致電錢嘉樂出手幫忙。張振朗在節目中亦有透露選擇挑戰相關任務的原因：「當年我第一次拍動作戲，套劇係《包青天（再起風雲）》，要連續30日拍打戲。當時個武指出名好猛，猛話我：『你係咪男人嚟，咁都做唔到？』我好記得有個動作我要原地捉住譚俊彥隻手再扯番上隻馬度，我因為咁墮咗落地好多次，但成個過程最開心係聽到人哋話『你終於似番個男人』，我覺得咁樣辛苦都係值得嘅。」本身是龍虎武師出身的錢嘉樂，坦言是次「出手」是因被張振朗熱誠感動，他在節目中亦勸勉一眾藝人努力學習、展現實力：「唔好吓吓都用替身，真真正正自己百分百做到之餘，仲要安全咁喺觀眾前面呈現到一啲嘢。」