如果問邊個國家嘅脫星係質素嘅保證，烏克蘭美女絕對榜上有名，佢哋外形優雅，身材埋有前有後，充分展現出索女嘅標準，今日就搵嚟烏國雙嬌Sybil Kailena同Cara Mell比併，睇吓邊個魅力最強。

紅遍歐洲

東歐脫星有個共通處，大部分都係裸模出身，出生於烏克蘭基輔嘅Sybil Kailena就係其中之一。原名叫Olga Anatolevna Magdebura嘅佢，2013年喺基輔經濟法律大學畢業，取得經濟學學士學位，更有房地產評估師嘅專業資格。後來獲得歐洲著名寫真網站MET-Art攝影師嘅賞識，於是展開裸模事業，憑住出眾嘅外形，好快就紅遍歐洲裸模界。

隨住人氣不斷提升，更吸引到美國四仔片廠嘅注意，2017年佢便以藝名Sybil A進軍美國四仔界，為片廠X-Art演出處女作《Best Friends Or Lesbians》，結果一炮而紅，之後演出嘅作品亦獲得極佳嘅銷量成績，成功打穩陣腳，至今成為美國首屈一指嘅烏克蘭脫星。與此同時，佢一直未有停止裸模工作，原因係夢想成為裸模界天后嘅佢，面對一個勁敵，就係同鄉嘅Cara Mell。

Sybil Kailena

出生日期：1994年10月1日

身高：162cm

三圍：34C-24-34

裸模天后

Cara Mell嘅出道模式可謂Sybil Kailena嘅複製版，事關佢亦同為裸模出身，其後挾住超高人氣投身美國四仔界。雖然相似，但過程相當唔同，事關喺烏克蘭基輔出生嘅佢，自細夢想芭蕾舞舞蹈員及模特兒，一直為目標而努力，可惜喺一次受傷後，不得已放棄舞蹈員嘅夢想，點知模特兒工作同時亦發展不順，心灰意冷下，有攝影師便提議佢嘗試轉戰裸模界發展，並介紹到寫真網MET-Art面試。Cara Mell坦言當時並唔知對方係一間著名網站，因擔心受騙，所以拒絕。後嚟經過多次洽談後，被對方嘅誠意動，佢決定盡地一煲，卻估唔到因此而成名，更成為歐洲裸模天后！

2015年佢獲美國著名成人雜誌邀請，到美國拍攝裸體寫真，及後被四仔片廠睇中，從此開始脫星事業。而有趣嘅係，佢一直主力演出自娛主題嘅作品，原因係佢接受唔到男女肉搏戰喎！

Cara Mell

出生日期：1993年3月22日

身高：172cm

三圍：36C-24-36

第1回合

鬥人氣

喺四仔界Sybil Kailena嘅人氣一定比Cara Mell高，皆因佢自出道以嚟，演出過多部作品，憑住迷人樣貌更獲大量四仔迷支持；Cara Mell只演獨腳戲，四仔迷數量自然唔多。不過如果喺裸模界嘅話，Cara Mell話晒係祼模天后，人氣明顯高過Sybil Kailena，所以呢個回合打和。

第2回合

鬥獎項

論四仔獎項，絕對係Sybil Kailena贏晒，事關佢出道嗰年，喺XBIZ頒獎禮獲提名「最佳歐洲脫星，喺2021年嘅AVN頒獎禮佢更勇奪「最佳男女性愛演出獎」，床上實力毋庸置疑。Cara Mell演出嘅作品唔多，而且未有喺頒獎禮攞過任何獎項。

第3回合

鬥身材

Sybil Kailena嘅身材曲線玲瓏，上圍擁有34C夠晒睇頭，不過泊埋高挑嘅Cara Mell嘅身邊，真係比下去，身高172cm嘅佢，加埋36C上圍及一對修長美腿，真係冇得輸！

四仔迷撐Cara Mell

由於Sybil Kailena及Cara Mell都係嚟自烏克蘭兼裸模出身，又係歐洲人氣索女，所以四仔迷經常將佢哋嚟作比較。不過，前者積極喺四仔界發展，而後者卻更樂於喺裸模界打拚，可能因為咁嘅緣故，所以美國四仔迷更加希望Cara Mell能演出多啲四仔，等佢哋大飽眼福。