【是日通勝】

農曆正月十二

壬寅年 壬寅月 丙申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：求醫、破屋

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：16、18、24、33

幸運顏色：灰色、藍色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：別把不快的事放在心，以免負能量愈積愈多。

金牛座：精神欠佳，謀事不能勉強，是時候休息一會。

雙子座：樂於助人可收獲好人緣，斤斤計較易犯眾憎。

巨蟹座：遭私事困擾，工作受影響，多用金色助開運。

獅子座：努力改進的心態值得一讚，但必須對症下藥。

處女座：異性緣特別強，提防爛桃花，以免自尋煩惱。

天秤座：友善對待身邊人，很快會發現談戀愛的曙光。

天蠍座：謀事力不從心，給自己施加再多壓力也沒用。

人馬座：奔波勞碌了一整天，急需休息才能恢復體能。

山羊座：抽空跟家中長輩閒聊，可感受到家庭溫暖。

水瓶座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

雙魚座：花錢享樂不能沒節制，否則有可能負債收場。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）豬 易破財

鼠：話頭醒尾，易取信別人，工作如魚得水。

牛：事業與財運俱皆，付出愈多，收入愈多。

虎：是日沖煞，生活壓力大，情緒容易失控。

兔：工作運上升，付出努力，將有理想回報。

龍：貴人助力強，工作如魚得水，有利可圖。

蛇：相信自己的能力，可於事業上大放異彩。

馬：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

羊：趁周末陪家人共享天倫，可換來好心情。

猴：有機會一展所長，不管做甚麼都易成功。

雞：受到身邊人的歡迎，有利拓展人際關係。

狗：運勢平穩，謀事順勢而行，收穫不會少。

豬：財運差勁，投資花費忌衝動，小心受騙。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

羽生結弦

羽生結弦為今屆北京冬奧帶來了更多關注，一度驚傳他退賽的消息，至他抵達北京後，大家才安心一點。作為男子花式滑冰手的羽生結弦，目前擁有兩屆冬季奧運金牌，更是亞洲第一位男子花式滑冰手獲得冬奧冠軍；曾經多次打破短曲、長曲及總分的世界紀錄，大家都稱他為「明星羽生結弦」，因為他確實能吸納遍布世界各地的粉絲。

多年前，我亦曾經無限Loop羽生結弦的滑冰短片，除了講求動作，他對配樂以至服飾都有很高要求，一場比賽的整體性相當之高，加上他的眼神銳利，比賽過程中的表情管理得宜，大家都相信他是屬於舞台的。作為太陽人馬座的他，一向都不以為然自己的超卓成就，除了在水瓶座的月亮不在乎大家如何去看他之外，在天蠍座的金星、木星、冥王星，確實為他增添不少神秘色彩，總有讓人看不透但又想了解他更多的感覺。

他在獅子座的火星有一股力量，無論多麼艱難及不可能，只要想得到就會全力以赴。如果今次他在冬奧的目標是成為三連冠及完成空中旋轉四周半，都不是不可能，期望在雙魚座的木星，為他本命盤中在天蠍座的星群加持。總言之，在這個滑冰舞台上，大家都會被他的才華、謙卑、內在權威，甚至顏值吸引住。