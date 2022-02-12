陸浩明仆去變髮得個吉！岑麗香陳茵媺操刀幫囝囝剪髮

因第五波疫情大爆發，政府宣布髮型屋需要暫時關閉兩周，一班星級父母當然未有被考起，紛紛化身專業髮型師親自為子女剪髮，當中有岑麗香、陳茵媺、陳智燊等，他們表示平時已經剪慣剪熟，絕對零難度，特別是男仔髮型簡單好多，相反李璨琛女兒李元元的招牌冬菇頭就由媽咪操刀。

日前岑麗香就為2個兒子Jacob及Julias剪髮過年，網民大讚她手勢專業，有大師級功架；陳茵媺也有上載為兒子變髮相到社交網，不過她稱之前多由老公陳豪負責，因為老公剪男仔頭較拿手；至於好爸爸陳智燊亦有為兩個兒子做髮型師，更公開令小朋友坐定定的方法，他笑說：「就係開電視畀佢哋睇，包保唔會周身郁。」他嘆謂疫情下身成父母，真的要多些技術傍身，才能解決生活需要。

陸浩明剪完似冇剪

另外，亦有不少藝人都有趁關門前進行「飛髮集結」，令髮型屋大排長龍，藝人陸浩明（6號）都唔執輸去飛個靚髮，日前並上載了剪髮前後的相片，更留言：「把握時間剪剪」，點知他的剪髮前後竟然沒有明顯分別，令網友不斷質疑「有剪過咩？」，還有人錯重點，讚6號件褸好靚，相當爆笑！