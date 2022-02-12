影帝影后做唔成戀人！馬修麥康納希暗戀慧絲

52歲奧斯卡金像影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）已有家室，他與妻子結婚多年仍恩愛如昔是荷里活模範夫妻。不過，他早排同金像影后慧絲溫達絲般（Reese Witherspoon）一同亮相清談節目宣傳合作的動畫《星夢動物園2》（Sing2）時，就當住拍檔面前自爆曾經暗戀過她！

話說當時他們在節目玩快問快答時，馬修自爆：「我曾經暗戀過坐在我左邊的年輕女士（慧絲）」，慧絲聽完之後即露出驚訝表情！他解釋是陳年的事，年輕時的他當時因為看了她1991年主演的電影《The Man on The Moon》之後就成為他最早期的暗戀對象之一！他說：「如果你睇過套戲，就知道呢個係冇可避免，點可以唔被佢吸引到？」已為人妻的慧絲即回應：「哎呀，你把嘴真係好甜。」馬修即回答：「係真，真實故事。」他概嘆雖然他們曾於2014年的電影《爛泥》（Mud）中合作過，只不過卻沒有對手戲。就算為《星》配音，他們都在世界不同地方的錄音室工作。至於慧絲首個暗戀的名人，她就二話不說指係美國搖滾樂隊The Doors的已故主音Jim Morrison。