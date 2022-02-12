東方日報C1：李靚蕾斥拖欠撫養費　王力宏：孩子情何以堪！

踏入虎年，台灣天王王力宏和前妻李靚蕾「虎虎相迫」！昨日有網友大爆2人在美國就孩子探視權的官司進度，指因李靚蕾整年來未能提交證據，隨時因藐視法庭被判罰，李靚蕾隨即反控王力宏斷其米路、拒付子女撫養費及刻意放料，叫男方不要一錯再錯！而被指每月向女方支付26萬港元的王力宏，聲言飽受公審及網絡欺凌：「對孩子而言，情何以堪。」

去年王力宏爆出離婚並被李靚蕾力數他出軌及性上癮後，上月因他偕同3名男子到台北豪宅吾疆探訪子女，再與女方發生衝突。昨日有網民在內地網站大爆2人在美國的官司進度，並展示紐約州法院系統的紀錄截圖，惟圖中未有顯示2人的名字。該網友指由2021年2月19日至本月9日接近一年的時間中：「李靚蕾一方從未提交過任何一份證據，王力宏方面已提交了11份證據」，又指李靚蕾只提了一次上訴並被退回修正，而重新提交的上訴狀態顯示為Pending（待完成），於本月4日還在提交增加律師的相關檔。

該網友質疑李靚蕾理應已準備妥當回擊王力宏：「但其實從整個檔歷程來看，對此我存有很大的疑問，就目前進度來看李靚蕾可以說是輿論場上的贏家，法律場上無作為者。」又指王力宏律師團在本月8日，對李靚蕾以不執行法庭法令為由，請求法院對她進行藐視法庭裁決，若成立她有可能被判處6個月監禁刑罰或罰款。不過有知情人士聲稱，目前紐約法院是就孩子探視問題而開庭，並非關於離婚或出軌問題，又指王、李目前未有就離婚問題進行訴訟。

以上資料曝光後，昨日李靚蕾發律師聲明反擊，並向王力宏喊話：「王先生信守協議負起所承諾之責，妥善面對、處理、放下，讓事盡早落幕不要一錯再錯，傷人傷己。」她指已按法院要求，在紐約時間2月11日提供文書證物，非爆料者所指無法提供證據，又指男方提供的11份資料「多是王先生與事實不符的單方說詞，並無證據為佐」外，更大爆男方凍結她可動用的帳戶及不動產，又不願支付子女的撫養費：「切斷我方財源，並藉機在紐約提起訴訟，讓我方面臨龐大的律師費以外，王先生甚至連最基本的子女扶養費（撫養費）都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用。」

李靚蕾更指雙方在紐約的訴訟是「匿名隱藏」，只有當事人才得悉：「非本案當事人的『網友』卻能精準知道案件編號，藉此查詢進程，且能在雙方均匿名情況下辨識為何人的案件，爆料時間點又恰巧是在我方提交事證之前一日，其原因為何，不言而喻。」她表示一直希望王力宏按協議探望子女，力批對方違反10條以上的協議，更逕自向紐約法院提交緊急變動探視方案的訴訟通知，而她已於上月29日向台灣臺北地方法院提出相關聲請。

傳月付26萬贍養費

被李靚蕾怒轟「斷米路」及拒付子女撫養費的王力宏，昨日回應指希望有關紛爭由法律處理：「因為離婚的事件引發媒體公審及不理性的網路霸凌，無論哪一方被攻擊，都是孩子的爸爸或媽媽，對孩子而言，情何以堪。」同時他更暗寸發聲明的李靚蕾：「美國法庭因為先前媒體事件，考量孩子的利益，已經命令任何一方都不可以透過媒體貶低對方，如今再度看到不實指控的聲明，深表遺憾。」

有知情人士爆料，指王力宏深愛孩子，絕對不可能拒付撫養費：「平時他都有透過工作人員帳號，轉交現金給李靚蕾，每月給的贍養費是91萬台幣（約26萬港元）。但因紐約協調官認為要有憑有據，建議他匯款，直到近日他才得到女方的帳戶。」更指王力宏因見不到子女，才透過紐約法院處理探視權。不過李靚蕾的友人則反擊，指李靚蕾從未收過王力宏的現金：「請他不要再胡扯了，他的所作所為已超越人類最低道德的底線。」

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