岑珈其片場曾被鬧又矮又樣衰　最動心拍檔係余香凝

憑ViuTV《IT狗》人氣急升嘅岑珈其，近日接受星級主持林柏希之網上節目《月傾會》訪問，2008年演出《烈日當空》入行的岑珈其，演慣學生，現實已經是人夫兼爸爸，對於常演學生，他謂：「我30歲（兩年前）嘅時候就想定一個目標，希望之後都唔再演學生！」現終憑《IT狗》如願轉型成功，如果可以，岑珈其話希望可以演戲演一世。

節目中有一個到《大膽答 冇膽食》環節，問岑珈其同如此多女星合作過，有哪位曾經動心？岑珈其最初話因為實在太愛老婆，兼且每次都會抽離到喎，但經過一輪迫供，他就話：「如果要計呀，我諗係Jennifer（余香凝）囉！佢係一個好善良，好動又大癲大肺，點解我咁講呢，因為我老婆都係呢啲性格！」跟住林柏希叫佢逐個點評《膠戰》拍檔，岑珈其話：「Jeffrey（魏浚笙）缺點就係太靚仔，太令人羨慕！Edan缺點就係玩遊戲太奸，因為我睇過佢點樣出賣阿正，哈哈！」

之後岑珈其仲公開講，曾經於片場聽過最刻薄嘅說話，他謂：「試過一次，我諗係拍電影，我唔記得邊一套，然後嗰個我唔記得係副導演定PA，總之就係鬧，『X，你以為自己邊個呀？真係以為自己做演員就係明星呀！收皮啦，又矮又樣衰』！」最後一題輕輕鬆鬆，林柏希問岑珈其，覺唔覺得自己同袁富華撞樣？他謂：「其實我覺得係個氣場似，樣就唔係特別似！我認識嘅Ben哥（袁富華）都係有幽默感，佢個子又唔係特別高啦，又係幾鍾意講嘢，所以我覺得個氣場有啲似，同埋佢又係好鍾意演戲！」