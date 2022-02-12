Big Boss係佢︱吳家樂打到中暑　要除衫散熱止暈

無綫劇集《鐵拳英雄》下周便進入結局篇，劇中有多個估不到的「驚喜」，一直是彭家新抱的王君馨，剛剛與哥哥陳展鵬及母親元秋相認，指自己便是步青心，但其實步青心另有其人，有指是未出場的劉佩玥，王君馨潛入華僑社，未知有何陰謀。而昨晚(11日)一集中，君馨與「金福妺」姚子羚聯手刺殺「彭堅」張國強，可惜對方早已設下埋伏，令兩女身陷險境，之後展鵬、陳山聰、伍允龍前來營救，跟武功高強的張國強大打起來，最終不敵多人重傷，但突然有人放炸彈，更將張國強炸死，這個人便是路向東吳家樂，原來他才是Big Boss。吳家樂之前一直認是唐詩詠的親父，自稱早已失去所有武功，但幫韓馬利收復赤靈王梁琤的黑衣人正是他，於最危急之時，他駛出深不可測的功夫，令大家驚嘆不已。

而吳家樂接受東網訪問時被問到究竟是忠還是奸時，他笑言:「呢套劇好多人忠又變奸，奸又變忠，(之後好多打戲出?)都冇話有邊個唔使打，個個都要打，睇吓打多定打少啫！拍打戲一定辛苦，同埋一定有受傷，因為絕大部分都係我哋親身上陣，雖然辛苦，但幾好玩，效果出嚟好時成功感好高。而且劇中男男女女都性感，因為男人都要除衫，所以拍攝期間個個飲食方面都好節制，剩係食烚雞肉同菜，個個都戰鬥MODE，FIT到爆。」家樂又指此劇由凍拍到熱，更試過打到見頭暈，他謂:「試過有次我自己打打吓都要停落嚟，塊面都轉晒色好似中暑咁，要除咗件衫散熱，不過工作人員都好照顧我，所以好快冇事又繼續拍。」