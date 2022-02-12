本地巴士迷　買日本巴士做車主

香港都有日本巴士？冇錯，呢啲咁有「鄉下Feel」的巴士，就是日本巴士迷Ophi專程從日本買回香港收藏的，他偶爾會駕出各區，大家有緣見到就打卡啦！（設計圖片）

真係好掛住日本呀！冇得去旅行，見到所有與「鄉下」有關的事物都分外有親切感，可以一解「鄉愁」。早前有網民於香港鬧市見到日本巴士行駛，有如漆黑中的螢火蟲一樣鮮明出眾，成為一時熱話。這輛「提子」正是「獵奇巴士收藏」社交網專頁版主Ophi的最新藏品，今日他就駕着愛車來接受訪問，細說他搜羅日本巴士的歷程。

旅行開啟收藏之路

Ophi本身是建築文物保育學士及人類學系碩士畢業，現於大學歷史系當研究員，對於舊物情有獨鍾，亦喜歡觀察人群。他自小已是巴士迷，夢想有日可擁有自己的巴士，這個願望終於在2019年實現。「機緣巧合下購入第1輛雙層英倫巴士，並命名為『一哥』，之後便開始入手日本短陣巴士，到現在有4架，兩架在日本交給人打理，兩架在香港。」在香港曝光率最高的綠色低地台巴士HINO Rainbow HR1JEEE，是他最喜歡的一輛，命名為「綠茶」。「2017年我在北海道旅行，見到這款在溫泉區行駛的巴士，十分喜歡，更追着它來拍照。回港後上網搜集有關資料，並託中介搵，終於在2019年購入，然後換零件、維修、於2020年4月運來香港，總計花逾6位數字港元。」他喜歡綠茶車款夠的骰和靈活，日本味濃。

至於今次拍照的「提子」背景非常特別，是一架於2002年出廠的日本三菱MJ23HE巴士，並非用作載客，而是一輛用作試驗生物柴油的車廠自家用巴士，用來接送員工，每年亦會在廣島的巴士展覽見到其蹤影。Ophi鍾情短陣巴士，因為除日本外，其他地方的巴士好少短過8米，短陣巴士只有約7米，與香港的19位小巴相若，可看出日本人超卓的工藝。Ophi表示日本於05年後已很少再出同規格的短陣巴士，取而代之是較窄長的款式，因此市場上已買少見少，遲些連日本都不會再見到。他不忍心看到退役巴士最後變成廢鐵，希望能為保存這些特色車輛出一分力。

維修費用隨時高過車價

可能你也有興趣入手日本巴士，Ophi表示購買過程其實不太複雜，但建議要做多些資料搜集，因市面上有很多假網頁。「找本地信得過的代理落訂，再由他們於當地拍賣行購入，由買到至運來香港大概需要1個多月。不過買到與否很講緣分，因為退役巴士數量不多，而且放出來拍賣可能只有數小時，睇啱就要立即決定。」Ophi透露每架日本巴士連運費超過6位數，睇落不算好貴，但其實維修的支出可能比車價更高，有興趣做車主的朋友要有心理準備。「舊車有很多問題，細至電池、大至引擎、皮帶都會出問題，但由於在日本生產，要在本地找合適零件並不容易，甚至在日本都很難搵到，好像『綠茶』於3個月前發現引擎壞了，到現在還未搵齊零件，要找懂得維修的師傅，很花人力物力，但我覺得值得。」

細小易駕 出巡散播歡樂

買完巴士當然希望能自己駕駛，Ophi表示日本巴士雖註冊為巴士，但計噸位則屬中型貨車，所以穩陣起見應考齊巴士牌及中型貨車牌。不過由於不能出牌，要由相熟車房整車後獲授權試車牌出去試車。「很多時都需要試巴士不同零件能否正常運作，所以一試車就會去勻高速公路、上山、市區等，順道過揸車癮。」Ophi認為，巴士能夠反映不同城市的面貌，例如日本道路窄、小區多，所以短陣巴士大派用場。由於有很多長者使用，早於90年代日本巴士已有全低地台設計，並設有闊落的輪椅位。於香港駕駛日本巴士很輕鬆，因為巴士的迴旋半徑細，轉彎輪力比較好，就算於窄路也很易掉頭。不過要小心過熱問題，以及日本巴士避震較稔，當行駛凹凸不平的路會震得厲害，有機會傷到泵把，這時要盡量慢速駕駛。

現時Ophi和志同道合的朋友於新界合租貨倉，擺放他們的心頭好。一有機會便出動至各區，和巴士迷們交流一番。「沿途都會吸引市民的目光，停下來的時候即有很多人打卡，能夠慰藉一下大家思鄉之情，為大家帶來片刻歡樂，這種滿足感是用錢也買不到。」

同場加映：巴士大變身

1.退役巴士變桑拿房：日本也有很多巴士迷，希望能保留退役巴士，為大家保存集體回憶。最近兵庫縣就有巴士以另一個方式保留下來。由多個單位包括大阪製造業公司、桑拿評論網Sauna Ikitai、設計團隊NOD及OSTR等將一架退役巴士改造成「桑拿巴士（Sabus）」，保存了巴士的外觀，內籠則大幅改裝，變成備有木爐的桑拿房及休息空間。車內仍可見到長椅、皮革掛環等，可以在蒸桑拿時握着，原本的落車按鈕則變成灑水掣，一邊坐車一邊焗桑拿，都咪話唔過癮。

2.巴士火車二合為一： 說到創意，日本人的確驚人，能夠將巴士與火車兩種截然不同的交通工具二合為一。由阿佐海岸鐵道株式會社經營的雙模式車輛（Dual-mode Vehicle）於去年12月正式投入服務，是世界首款進入營運的雙模式車輛。看起來像迷你巴士，於一般路面上以膠輪胎行駛，轉換成火車模式時，只需短短15秒，鋼輪就會徐徐降下放到路軌上，改成在路軌上行駛。它以柴油推動，最多可載21人，巴士最高車速為每小時100公里，而作為火車的速度最高為每小時60公里。車輛於四國的沿岸行駛，連接德島縣及高知縣等，乘車時可一邊欣賞沿岸的風景，從而吸引遊客，振興經濟。此外亦適合人口老化的鄉郊，有效解決交通轉乘的問題。