瑟雍證實受感染　WONWOO@SEVENTEEN確診新冠肺炎

南韓新冠疫情持續失控，今日（12日）再有多名藝人宣布確診，其中男團Seventeen所屬的事務所透露成員WONWOO於昨日（11日）出現喉嚨痛及輕微發燒症狀，自行做快速測試後懷疑確診，之後立即到保健所進行核酸檢測，於今晨（12日）證實染疫。

事務所指WONWOO現時正在家中接受隔離治療，而隊友Hoshi曾於本月9日與WONWOO接觸，他已進行快速檢測及抗原測試，並沒有顯示確診，現時正等候核酸檢測的結果，而Seventeen最近正在休假，除了Hoshi與WONWOO之外，其他成員均於早前返回家中，所以沒有與WONWOO接觸，但他們亦已自行進行快速測試，沒有人確診，而組合將於今日舉行新碟《Attacca》的宣傳活動，WONWOO與Hoshi將不會出席。

此外，男團2AM成員趙權昨日（11日）宣布染疫，隊友瑟雍初時接受快速抗原測試時並沒有顯示確診，但他在隔離期間再次檢測後懷疑自己中招，於是接受核酸檢測，於今早（12日）收到確診通知，事務所指他已接種3劑疫苗，現時沒有出現病徵，會繼續進行隔離。

男團T1419成員Gunwoo昨天（11日）出現感冒病徵，之後進行病毒檢測，於今日（12日）確診，他已接種3劑新冠疫苗，事務所指他正遵從當局的指示進行隔離治療，而預計於3月出道的新人男團BLANK2Y成員英斌、兌祐、東赫及時宇亦證實染疫。