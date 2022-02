台劇《華燈初上》掀起追劇潮,日前釋出第3季預告片再次成為全城熱話,有眼利網民就從英文版嘅預告片中發現線索,推敲出殺死「蘇媽媽」楊謹華嘅真兇身份!原本中文版預告中,女旁白講到:「如果可以選擇,為甚麼會殺人?」但字幕就翻譯成:「If she had a choice,why would she resort to murder?」其中因用到「she」一詞令網民估計兇手係女人,大批網友即附和:「你好猛」、「一定要讚你一個」、「感覺兇手真的是女生」。

不過另邊廂,兇手又爆出係另有其人,事關日前飾演警察「潘文成」嘅楊祐寧同爸爸出席活動時,楊爸爸被問到有冇追劇及兇手係邊個時,楊爸爸竟大爆:「是成哥(潘文成)呀!」令全場即時靜晒,楊祐寧即急忙解釋:「他是說,成哥呀,在辦案。」事後又澄清:「那是我演的角色,我爸也只會猜我。」並笑指爸爸係反指標,通常估嘅都錯,並指只跟愛妻透露邊個係真兇,故兇手係男係女都仲係未知之數。