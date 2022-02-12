中菜新店　地方菜好滋味

近日有唔少新餐廳開業，雖然無晚市又無得2人以上用膳，但都可以同身邊人午膳或外賣嘗鮮。今日介紹兩間新開業嘅中菜食店，分別係近年大熱川菜之一嘅酸菜魚及經典嘅潮州菜，年輕一輩與長輩都有得揀！

川式辛香惹味

潮汕家常好饌

年長一輩特別喜歡食一些傳統嘅地方菜，當中又以潮州菜捧場者眾，最近就有全新潮菜店加入市場，就是位於灣仔嘅正潮樓，就主打正宗潮汕美食，請來師承傳統名廚的古法技藝嘅國家級潮菜烹飪大師陳澤嘉坐鎮，帶來多道正宗地方滋味菜，包括滷水老鵝頭頸和老鵝掌、老菜脯燉豬肚、豆醬焗嫩雞、紅炆烏耳鰻、魚露浸花甲等。滷水老鵝頭頸可以話香港少見，但卻正正是食府特色菜之一，選用澄海區養夠3年以上嘅獅頭鵝，口感特別且鵝冠有飽滿膠質，媲美花膠，美顏之餘又大飽口福。當地家家戶戶都有自家存放嘅老菜脯，以此入饌更常見嘅家常菜，而餐廳就有老菜脯燉豬肚，用上存放30年以上嘅老菜脯，配以豬骨、豬肚燉足1小時而成，美味暖胃之餘，更是食療保健品。至於外形翠綠嘅「玉枕白菜」以為平平無奇？其實係手工菜，做法講究，用津白嫩滑菜葉包住豬頸肉、鮮蝦、蝦米和香菇，燜浸至入味後淋上芡汁而成，香味馥郁又富嚼勁，係地道嘅潮州家鄉味道。