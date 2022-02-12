入行66年零緋聞！石修學識抽離：只會思想上踩界

圈中有名的「愛妻號」石修早前接受車淑梅主持的電台節目訪問，大談夫妻相處之道。現年74歲、入行66年的石修，在新版無綫劇《八月初五的月光》中與米雪的對手戲，觀眾大為受落，他感激劇組有此安排，可惜他和米雪在劇中的感情最終沒有結果。他透露最近和米雪拍攝另一套有關粵劇的電影，兩人在戲中結局有拖手。「同米雪合作好開心，大家都好有經驗、默契，佢好準時，好照顧到成個現場嘅氣氛。我希望多啲同佢合作，對於呢啲『密切接觸者』我當然會介紹畀太太認識，不過其實米雪一早識得我太太Maria，冇問題，佢好放心。」

入行66年的他赢得「零緋聞」的美譽，因為懂得從角色中抽離：「如果拍戲唔投入，尤其係感情戲會格格不入，有陣時我都會踩界，係思想上踩界。通常劇情都會慢慢發展，一定會產生好感，觀眾都希望你哋有呢種感覺，睇落先會舒服。一套戲最短20集，要拍兩個幾月，（與對手）日日對住多過返屋企。我承認我心思上會踩界，對於唔少對手我真係有呢種感覺，火花係會燃燒，但當第二套劇出現嘅時候，（呢種感覺）又會淡化。不過我識得返屋企，當我入到屋，呢個思維就會自動消失，我慶幸自己能夠冷靜處理。」他多謝太太的信任，工作上給予他很大空間，2人拍拖8年，結婚47年，長達55年的感情，他自問現在依然關心及尊重太太。談到與太太的難忘事，他說：「佢係新界校長個女，我19歲佢14歲，嗰時佢唔知我拍戲。有次我同森森拍《聰明太太笨丈夫》，講我走私，畀老婆追到去彌敦道，着住條底褲喺的士落車。嗰度人來人往撞啱女朋友放學，佢見到我着住底褲跑來跑去，先至知我拍戲，佢冇嬲，只係笑我着底褲通街走。」

胃炎暴瘦得120磅

2人婚後育有一子陳宇琛，他多謝太太多年照顧家庭，他憶述1979年兒子出世時，他正在拍劇集《絕代雙驕》，飾演花無缺一角，與黃元申飾演的小魚兒決鬥，醫院突然來電指兒子已出世，他即奔往法國醫院：「我將架車停咗喺接待處門口，一開車門就飛上三樓產房，我當時成身古裝，冇坐電梯，嚇到樓梯啲人問點解見到個白衣人飛上樓。到依家我都好感激醫院，幫我拍好架車。」他續說：「其實我要感謝嘅人好多，當然有秋官鄭少秋。當年我胃炎暴瘦，由150磅跌到120磅，秋官好關心我，話知道九龍仔公園有個太極師傅，佢話同我一齊去學，第二朝6點幾，佢已經係九龍仔公園個亭等緊我。佢真係好有心，陪咗我兩個星期，仲鼓勵我繼續學落去，後來我真係好番，冇見秋官冇10年都有8年，上次合作喺2006年；至於黃元申，我都掛念佢，後來我去台灣拍戲，佢喺台灣住，我哋見過面，冇幾耐就聽到佢出家，到依家都冇見面。」

唔心急抱孫

兒子陳宇琛已結婚5年，但未有小孩，他笑言不心急抱孫。他說兒子入行接近20年，星途不算平坦，就當成是磨練，因很多人也是等待多年才突然遇上機會，亦未必一定會有。他說宇琛曾向他提及做「星二代」壓力大、又辛苦，因人人都會拿兩父子作比較，所以最好不要同場出現。現在宇琛要兼顧幕前幕後工作，過去五年擔任過不少國際大型活動的編導，成績不錯。適逢情人節及元宵佳節，他表示全家人都是他的情人：「太太應該都幾滿意我，因為佢係屋企嘅財政管理員，我工作得嚟嘅係零用錢，太太全權負責（財政）係我對佢嘅信任。我不足嘅地方就係唔識送花同小禮物。我話『你嫁畀我，唔喺為咗嗰朵玫瑰花，我成個人都畀咗你，如果你需要，我可以將自己包起，紮條絲帶蝴蝶行過嚟，哈哈哈！』大家日日都係快樂情人節。」