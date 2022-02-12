本日日本：奈良美智「大頭女孩」枱燈　萌爆登場

提起日本當代藝術代表藝術家之一的奈良美智，大家都會想起其招牌的「大頭女孩」畫像，以簡潔風格畫出帶有不滿或不屑等多種表情的可愛女孩，其作品被紐約市現代藝術博物館（MoMA）所收藏，推出的相關商品更大受年輕一輩歡迎。而日本MoMA Design Store早前宣布，將於2月15日起推出「奈良美智Table Lamp」，相信亦會成為粉絲的焦點！此燈早於2017年在豊田市美術館舉行的「For Better or Worse」展覽會中被介紹，該燈的燈座以枝葉為靈感，並掛有印上奈良美智畫作及「I'm Not Sleepy But There's No Place, I'm Going To...」句子的燈罩，外形既獨特又不失趣怪味道，非常亮麗搶眼。此燈售176,000日圓（約HK$11,968），於MoMA Design Store網店及表參道、京都、心齋橋的分店有售（各店每人限買一盞）。