本日日本：奈良美智「大頭女孩」枱燈　萌爆登場

提起日本當代藝術代表藝術家之一的奈良美智,大家都會想起其招牌的「大頭女孩」畫像,以簡潔風格畫出帶有不滿或不屑等多種表情的可愛女孩,其作品被紐約市現代藝術博物館(MoMA)所收藏,推出的相關商品更大受年輕一輩歡迎。而日本MoMA Design Store早前宣布,將於2月15日起推出「奈良美智Table Lamp」,相信亦會成為粉絲的焦點!此燈早於2017年在豊田市美術館舉行的「For Better or Worse」展覽會中被介紹,該燈的燈座以枝葉為靈感,並掛有印上奈良美智畫作及「I'm Not Sleepy But There's No Place, I'm Going To...」句子的燈罩,外形既獨特又不失趣怪味道,非常亮麗搶眼。此燈售176,000日圓(約HK$11,968),於MoMA Design Store網店及表參道、京都、心齋橋的分店有售(各店每人限買一盞)。