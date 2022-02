漫威首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)去年上映時票房大賣,而導演Destin Daniel Cretton將再與迪士尼合作,為Disney+開拍劇集《美生中國人》,據知創作靈感來自《西遊記》,劇中楊紫瓊演觀音,而吳彥祖則飾演孫悟空!

吳彥祖這個美版「孫悟空」會否被黐到全身毛,就要屆時才得悉,但講到《西遊記》同孫悟空,相信必定會記起周星馳及張衛健,之不過除了他們外,又可記得有哪一些紅星,曾經做過孫悟空呢?不如現就同大家一齊看看吧!