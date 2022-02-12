奶奶唔催抱孫　迫問楊謹華《華燈》兇手身份

台灣女星楊謹華及林心如合演的台劇《華燈初上》掀起全城煲劇潮，萬眾期待下月播映的第三季，以一解在劇中誰是殺死「蘇慶儀」楊謹華的兇手的謎團！身為「被害者」的楊謹華今日（12日）在台北出席活動時，自爆過年期間不斷被親朋追問兇手身份，就連其奶奶也加入追問行列，反而未有催她生BB！她笑指奶奶甚有「盤問技巧」：「她問我：『你只要說是男的女的就好！』我答她：『活的，長得好看的。』她很可愛，我隨便說一句都會笑得很開心，讓我很有成就感！」她雖然口密，但仍敵不過丈夫Ben的奇招，原來對方趁她不在家時，偷看她的劇本，她說：「我跟他說：『那你自己要小心，如果說出去，就是從你嘴巴說出去的！』

對於未被長輩催生BB，反而被追問兇手身份， 她說向來長輩們未有跟她提過想抱孫，反而關心她的健康，叫她不要太操勞。對於47歲的林志玲做了高齡產婦喜獲麟兒，問到現年44歲的楊謹華的生B計劃如何，她說替林志玲開心，並自言並未凍卵，對於任何求子的方法，已盡一切所能去試，被問到是甚麼方法，她語帶保留的說：「盡力，不後悔，往這條路的法則前進！」