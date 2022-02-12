GMA T.33　又一貴價超跑

由設計F1賽車到超跑，Gordan Murray有其一套。早年他更成立Gordan Murray Automotive(簡稱GMA)打造自家設計的超跑，繼去年發表頭炮作T.50之後，早前再發表T.33。跟T.50一樣全球限量生產100輛，未完稅售價折合約$1,450萬港元。

同採用中後置引擎，後驅布局T.33的定位是在T.50之下，車身體積較T.50細，車身長闊高為4,398x1,850x1,135 mm。同以4.0L 65度夾角V12自然吸氣引擎作動力核心，只是調校上最大馬力、扭力及轉速數據稍次於T.50。當引擎轉速達到10,500rpm時，可爆發出615PS最大馬力，451Nm最大扭力可於9,000rpm全數釋出，並擁有達11,100rpm的引擎最高轉速。

一輛超跑除了動力核心，車上空氣動力設計和輕量化技術的應用同樣至關重要。車上配備一個全新Passive Boundary Layer Control (PBLC) 空氣動力系統，帶來較傳統超跑高3成的工作效率。並配備主動式尾翼，以保持車身流線性。高速疾走時既可自動展開，亦可由駕駛者自己決定幾時打開，提供所需下壓力以穩定車身。T.33車重僅1,090kg，輕量化來自精心挑選的材料，如碳纖維車身、眾多碳組件及全新碳鋁超輕架構。