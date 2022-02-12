【Zac玩Zac食】新正頭點心講究乜？

香港人於農曆新年假期後開工大吉，一般都喜歡食番餐開年飯，討返個好彩頭。但係我哋個政府防疫策略話改就改、話變就變，真係難以適從。唔能夠一班人食開年晚飯，變成只能兩個或四個人食午餐，咁惟有食番啲好意頭嘅點心，「虎」中作樂！

金鐘萬豪金殿中菜廳將「萬豪酒店仝人恭賀新春」以藏頭詩形式融入10個點心嘅彩頭名字，心思出眾！過年當然要發財啦，「酒伴笑開顏」係發財如意餃，有唔係一少撮嘅髪菜在榆耳素餃上，貼題又好味！

旺角帝京軒一向備受老饕至愛，所以過年的意頭菜特別多，無論係蒸嘅、炸嘅、小食嘅，應有盡有。「鴻運當頭」嘅桂花酒香瀨尿蝦餃，係坊間少見以瀨尿蝦作點心，帶有綠色的餃皮春意盎然，以金箔點綴更加帶出鴻運當頭之意；「青春常駐」嘅沙茶海皇花膠酥，係蘿蔔絲酥餅嘅賀年版，以花膠及海鮮入饌，用沙茶醬提味，好食之餘亦養顏。

而灣仔瑞吉酒店中菜廳「潤」的一道「年年有餘」，一對金魚唔單止做型神似，加入木魚湯後，碟中的海帶浮動，一對金魚真係好似遊緊水！

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Profile：Zacky Sun

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