林允扮靚成「魔」　搵埋阿媽去紋眉

內地女星林允一向貪靚，全身各部位甚至乎指甲，都要一絲不苟地求美，務求以最靚一面示人，估不到，她除了對自己有所要求，連爸爸都「唔放過」，早前，極力游說眉毛稀疏的父親去紋眉，林父當然沒有理會，反而，林媽媽去了紋眉，相當搞笑！

周星馳愛將林允於圈中出名貪靚，為了「靚靚」，可謂出盡法寶，由打斑美白、敷面膜甚至乎美甲，都甚有心得，美甲方面，更已成「魔」，經常都要做Gel甲，愛美程度「爆晒燈」！

她除了對自己有所要求，原來對父母都一樣嚴格十足，早前，她見父親眉毛稀疏，即向對方大力游說「紋眉的好處」，但林爸爸當然「睬佢都儍」，依然固我，相反，林媽媽反而感到非常有興趣，去了紋眉，十分搞笑！連林允都不忘將母親紋眉後的照片上載社交網，留言嘲笑自己一番。

獲周星馳大讚

林允出名孝順，今個農曆年除了帶父母去摘士多啤梨外，還去不少著名餐廳大吃大喝，除此之外，她還曾經滑雪及到三亞遊玩，總之，完全擅用這十幾日假期，由於食得太多，磅數直線上升，近期大呼要減肥之餘，亦要收拾心情開工，現正於北京的她，要為即將舉行的元宵晚會作準備，早前，獲周星馳以18個字「熱愛電影，很有天分，非常努力，前途無可限量」，來推舉她成為《星辰大海青年演員優選計劃》成員，最終她亦成功與周冬雨齊齊入圍，事業亦平步青雲，工作不斷，完成元宵晚會活動後，便要投入拍攝新劇，據知今次角色甚具挑戰，故此要花不少時間作準備。