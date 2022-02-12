被張敬軒點醒！冼靖峰有番自己：唔係要講贏定輸

無綫《聲夢傳奇》學員冼靖峰（Archie）最近發布了出道作品《一個人的幸運》，正式以個人身份闖樂壇，望歌曲帶出愈努力愈幸運的訊息。不過，首次錄歌卻挫折重重，由對度身訂造歌詞所存在的問號，到初入錄音室未有感覺的演繹，要向監製、唱歌老師求助，飽受負面情緒煎熬。

一直視張敬軒（軒仔）為偶像的他，比賽時被指外形到唱腔也充滿他的影子，但出道後卻要刻意擺脫「軒仔味」，內心充滿矛盾，他說：「有時會覺得好鍾意佢，但點解又唔可以咁似呢，不過，鍾意還鍾意都要有個人特色。初時諗新人係咪唔應該有太多諗法，但係唱歌老師鼓勵我要做一個有靈魂嘅歌手，要有番自己。收歌後幾晚瞓唔着，覺得歌曲要調節吓，後來同監製講出自己嘅想法，設計到第1首歌唔似軒仔，想有自己嘅風格。」

走出困境

雖然要「脫軒」，但偶像的影響力對Archie卻相當大，比賽完成後有段時間情緒低落，陷入迷失期，亦多得軒仔的說話走出困境，他說：「睇軒仔演唱會，佢話20年後諗番起自己，唔係要講贏定輸，而係冇放棄過，原來軒仔都經歷過，呢個可能係新人必經階段，呢番話好觸動我，聽到直情爆喊，但係個人就變得愈嚟愈積極。」

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