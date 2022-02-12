【半呎事業線】學霸咪神Kylie C.解放36E美胸迎虎年

Kylie C.（鄭杞瑤）去年參加Ace Talent模特兒大賽奪亞軍，並加入「美容教主」唐安麒的公司旗下後，成為新一代宅男女神。擁有36E魔鬼導彈的她「峰」芒畢露，同時更因她是犯罪心理學的高材生，故被網民封她是「學霸咪神」，更盛讚她夠親民貼地，完全零「公主味」，難怪「入屋度」高的她近日接了不少廣告。她分享唯美性感照，相中的她以Deep V衫上陣，擋也擋不住，雙峰不單幾乎破衣而出，長達近半呎的事業線更是吸睛度爆燈！網民們紛紛給Like，指她真「材」實料，有「七級半地震」地動山搖之氣勢外，更有網民笑言震撼度可「倒轉地球」！

回首過往一年，由素人變宅男女神，Kylie C.感受良多，她剖白箇中感受：「上年參加Ace Talent演藝模特兒大賽攞咗演藝亞軍同Face of Hong Kong模特兒冠軍，呢個絕對改變我嘅人生。仲記得第一輪參選，因為包包臉身形又圓，受到不少冷嘲熱諷，當時真係謝Ace Talent首席評審唐安麒教我健康飲食，免費提供瘦身療程畀我，令我可以極速瘦落嚟，依家我仍然有跟Dr.Angel嘅健康飲食法，想要有健美嘅身形，飲食真係好重要。仲記得我啱啱喺英國返嚟，雖然有一份好好嘅行為治療師工作，但總覺得好似唔係我真正嚮往嘅事業，當時極度迷惘，依家總算對未來有一點快樂的曙光，我會好好努力！」