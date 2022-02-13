【是日通勝】

農曆正月十三

壬寅年 壬寅月 丁酉日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祈福、開光、掃舍

忌：會友、理髮、作灶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：20、14、23、45

幸運顏色：黑色、藍色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：管好自己的情緒，事業發展可望更上一層樓。

金牛座：只要有足夠耐性，可把當下的難題逐一克服。

雙子座：可望結識有利事業的貴人，宜虛心請教對方。

巨蟹座：運勢欠佳，但不用氣餒，黑曜石飾物助轉運。

獅子座：身心狀態一般，無論做甚麼事都提不起勁。

處女座：跟老友通個電話互相問好，有助驅走負能量。

天秤座：財運稍遜，做人不能太自私，要多為人設想。

天蠍座：易遇上利益分配問題，平心靜氣才有望擺平。

人馬座：八卦話題最好少參與，避免好運氣被拖低。

山羊座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

水瓶座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

雙魚座：心情鬱悶，宜趁周日找個地方宣洩負能量。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）雞 精神差

鼠：與人溝通宜平心靜氣，亂發脾氣冇好處。

牛：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

虎：滿招損，謙受益，被人稱讚勿得意忘形。

兔：是日沖煞，健康欠佳，胃部易出現不適。

龍：整體運勢下滑，易因面子問題惹上麻煩。

蛇：人緣不錯，從事銷售業務易獲客户信賴。

馬：個性隨和，人品受讚許，好事自然來。

羊：正財運佳，宜努力工作，可望多勞多得。

猴：心平氣和，可以靜心處理一些棘手問題。

雞：精神差，昏昏欲睡，宜趁周日好好休息。

狗：沒精打采，謀事缺乏動力，生活多阻滯。

豬：偏財旺，可考慮投資股票，容易有斬獲。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

不利財運的客廳布局

客廳是住宅的重要組成部分，也是房子的門面。對外是主人會客的地方；對內是家人居住生活的中心場所，正因它具備多重功能，其風水布局會直接影響全家人的財運及人際關係。那麼一齊來看看這些不利財運的客廳布局吧！

1.開門直接見到鏡子

家是一個等你在外面闖蕩過後，用以躲避風浪的港灣。風水學中，鏡子具有「反射能量」的作用，如果打開家門直接看到鏡子，首先會阻擋財神爺入宅，其次對人的精神有非常不好的影響，時間久了會令居住者出現心神不寧、精神恍惚等情況。想財運轉好，改變這個布局就可以。

2.開門見灶

所謂「開門見灶，錢財虛耗。」古時灶台往往代表着整個家庭所擁有的財務，大門直接對着灶台，在堪輿學上屬於漏財之兆，自家財富難以保存，很容易丟失。

3.開門見陽台

入戶大門對陽台這種格局在風水學上屬角穿堂煞，也叫一箭穿心，會影響人的財運，或者導致人錯失一些工作機遇。如家中有這類格局，建議加上屏風或玄關擋煞，但屏風不宜過大。

4.大門正對樓梯

樓梯是連接樓上樓下必要的通道。從風水上來說，樓梯是接氣、送氣所在，其氣場都是來回波動的；如果家門對着樓梯，首先屋主的財氣運氣會直衝而下，嚴重者更會造成家中吵鬧不斷，影響家庭和睦。