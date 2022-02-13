又中港姐分手魔咒！黃嘉雯王菲甩拖齊齊喊

2019年黃嘉雯與王菲情同親姊妹，當選後同獲無綫力捧，沒料兩人於感情上的經歷也相似，去年與感情穩定的男友分手。黃嘉雯參選港姐時已有位外籍男友Matej，不時被拍得約會，愛得癡纏，她更曾於訪問中表示無懼港姐分手魔咒，即使拍攝劇集《把關者們》期間，被指與名草有主的陳家樂秘撻，但也揚言男友對她絕對信任。不過，近排卻鮮有見她放閃，直至早前接受東網專訪時，她才自爆已回復單身，為免外間太多揣測，她表示雙方已分開一段時間，問到有否感到可惜？她眼濕濕說：「如果唔合適，分開都好，其實雙方文化都有影響，之後對感情事會隨緣。（男友係咪畀你啲新聞影響到？）唔關事，記得舊年我有緋聞時，大家都未分開。（分手好耐？）半年左右。（好傷心？）都會，依家會專注工作。」

單身過情人節

而王菲本來有位相戀6年的圈外初戀男友，相當甜蜜，不過自從她一劇接一劇，鮮有時間與男友見面，雙方距離亦愈拉愈遠，最終於去年走上分手之路，即將來臨的情人節，將會是首次單身度過。對於這段逝去的感情，王菲一臉淡然：「同男友係咁多年都冇嗌過交，大家仲係好朋友，會祝福對方，分手係因為想法唔同，係會不捨，亦喊過，不過佢都有新生活啦，我都好祝福，佢係好好嘅人，咁樣嘅結果對大家都好，依家想專注工作先。（好多港姐入行後都分手收場！）係囉！可能大家圈子唔同，少咗時間見，始終生活都要繼續，所以我用咗半個月已經接受咗呢件事。」她更透露分手時，雙方分享不少逸事，又笑又喊，有很多美麗回憶，雖然有少許可惜，但認為這種再見亦是朋友的關係，也實屬不錯。