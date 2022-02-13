名人性癖好全公開！羅拔柏迪臣愛舔姬絲汀「胳肋底」

荷里活性感女神美瑾霍絲（Megan Fox）和歌手未婚夫Machine Gun Kelly愛玩血，就連訂婚儀式都要互飲對方的鮮血。不過「一山還有一山立高」，原來有好多歐美紅星都有特殊性癖好，其中《吸血新世紀》（Twilight）同志女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）曾公開自爆影星舊男友羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）愛舔她的腋窩。絕對係十級重口味！

她們當年因在《吸》合作而「假戲真做」撻着，而當年愛得高調的姬絲汀更在訪問中自爆男友的性癖好。她說：「我愛佢（羅拔）氣味。而佢亦一樣。佢愛舔我胳肋底。我唔鍾意洗走自己氣味。留底你愛嘅人嗰種味道。」查實姬絲汀和柏迪臣出名是「臭味相投」，姬絲汀曾被踢爆唔洗頭唔沖涼，每日只刷牙一次。而她亦曾在訪問中承認自己個身好臭。至於柏迪臣亦被公認「邋遢」，曾被傳過為了keep住把招牌凌亂髮型而6星期唔洗頭。

姬絲汀和柏迪臣有獨特性癖好，美國樂壇天后Rihanna就愛玩S/M，她曾創作一首叫《S&M》的歌曲，在歌詞她表示鎖鏈同皮鞭令她興奮。原來現實生活中她亦玩性虐！她於2011年曾在訪問中說過：「我鍾意成為人地條女嘅嗰種之感覺，我愛被綁同打屁股。我鍾意掌控我嘅生活，但我鍾意喺睡房裡順從。」不過她表明唔鍾意人地用鎖鏈同皮鞭打她，因為太過刻意。她只喜歡別人用手打她屁股。

除了Rihanna愛被綁之外，「靚太」伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）亦愛玩綑綁。她表示自己愛被人用絲巾綁：「我鍾意男人喺床上揸Fit。順從係好性感嘅事。」

Heidi Klum愛玩制服誘惑

前德國超模Heidi Klum出晒名開放，而講到性愛方面她亦冇所不談！她曾在訪問中自爆愛與「床上對手」大玩制服誘惑：「有啲人喺床上好悶蛋，冇嚟刺激！有時着下制服可以增加樂趣。」

「樂壇Johnny Depp」溝女王愛玩道具

被外界指與「荷里活男神」尊尼特普（Johnny Depp）撞樣的美國唱作男歌手John Mayer向來有「溝女王」之稱，圈中多位女星包括天后Taylor Swift、Katy Perry以及女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）等都先後與他有個一段情。而根據珍妮花的好友爆料John好鍾意在女人身上噴滿忌廉，然後他用舌頭將忌廉舔乾淨！而她亦愛用羽毛同冰塊放在女人身上調情。他的床上招數搞到不少性伴「欲仙欲死」！