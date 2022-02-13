東方日報C1：馮盈盈辣㷫無綫入雪櫃　宋宛穎上位取代！

前港姐冠軍馮盈盈曾是主持及電視劇紅人，但最近慘成無綫棄將，曝光率歸零，不止綜藝與大騷司儀冇份，甚至連《逆天奇案》續集亦冇得留低，皆因她犯下3宗死罪，令無綫決定以應屆港姐宋宛穎取而代之，失寵盈盈頓時由天堂跌落人間。

現年27歲的「話題女王」馮盈盈自從2016年當選港姐冠軍後，憑靚樣及口才了得而備受無綫力捧，無論綜藝節目及大騷都見她老是常出現，近年更由主持撈到電視劇，在多部重頭劇擔當重要角色，包括去年大受歡迎的劇集《智能愛人》及去年最高收視劇集《逆天奇案》，戲份多到拍得住女一李佳芯及林夏薇，人氣沒法擋。然而，最近數月盈盈卻在公仔箱消失得無影無蹤，原來已悄悄入了無綫雪櫃。

近日《逆》劇監製劉家豪在社交網發文落實開拍續集的消息：「《逆天2》創作已激情展開，並且確定原班人馬10月中開鏡，支持一下。」還標籤了一班演員，包括陳展鵬、林夏薇、黃智賢、蔣祖曼，就連上集已慘死的張頴康及劉佩玥都有份，但偏偏身為《逆》劇女二兼被封「國民妖精」的盈盈就榜上無名，慘被飛離劇組。

究其被雪原因，是盈盈長期以來犯下3宗罪！首先，前年她與大隻主播鄭衍峰撻着，當時她有意將地下情轉為地面，意欲公開，可是無綫卻不贊同，因而出現意見分歧鬧得頗僵。第二，盈盈之前踩入藝術界最新領域NFT市場，推出自家設計的水晶手鏈，並以虛擬貨幣「以太幣」交易，由於虛擬貨幣的相關業務活動在內地屬非法金融活動，一律受到禁止，故此對重視內地市場的無綫來說，盈盈的做法無疑是觸及禁地。第三，她向來有私下聘請貼身助手，但該助手卻小動作多多，經常在活動上向其他藝人集郵又貪小便宜，無綫曾出言力勸盈盈辭去該助手以免影響其名聲，但盈盈屢勸不聽，依然故我。另一方面，無綫有感應屆港姐冠軍宋宛穎無論在身材、樣貌及口才均不輸盈盈，絕對有能力取代對方，故此盈盈與無綫雖有約在身，但仍決定棄用她，大量削減其工作。對此，盈盈至截稿前未有回覆。

陳展鵬：新配搭係好事！

林夏薇對於《逆》劇落實開拍續集及盈盈被飛，她表示正拍攝新劇《法言人》，每日拍到天昏地暗：「實在係乜都唔知，未知故事都未知具體對手。」至於另一主角陳展鵬亦口徑一致：「我唔知，公司未通知我，未知係咪10月開同係咪搵我做，太多變動，大家都明白，都係等公司安排。（盈盈冇份拍續集。）我同咩演員合作都OK，上次都有好多未合作過嘅演員加盟，令觀眾有新鮮感，上次盈盈都係新人，我諗公司希望有唔同組合，或者希望有唔同新人加入呢，新配搭係好事。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：