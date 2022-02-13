超級碗前派對發生槍擊案　Justin Bieber夫婦迅速閃離現場

美國洛杉磯一夜店於美國時間昨日（12日）凌晨為加拿大天王Justin Bieber舉行超級碗賽前慶功派對，一眾名人紅星包括里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCarpio）、杜比麥佳亞（Tobey Maguire）、真人騷女星Khloé Kardashian、模特兒Kendall Jenner以及Justin模特兒妻子Hailey Bieber等都有出席。怎料派對舉行後店外發生槍擊案！

據知事發前美國饒舌男歌手Kodak Black以及兩位饒舌歌手Gunna和Lil Baby在街上交談有講有笑，之後現場發生打鬥。Kodak被影到向一名人士揮拳，之後就聽到槍聲。店內一眾名人紅星包括Justin夫婦被影到由保安人員護送離開現場。

消息人士指打鬥由Kodak的工作人員引起，之後就發生開槍事件，情況失控。而事後警方表示現場共開了10槍，事件中至少有3名人士受傷被送院包括Kodak，他們目前情況穩定。其中一名人士肩膀受傷，而另一名人士因中槍而導致腳部受傷。警方亦透露涉案開槍人士事後逃離現場。警方正調查事件。

現年24歲的Kodak Black過往多次牽涉槍擊事件，而過去幾年他亦因為槍械以及毒品問題而多次被捕！早前，他就因為一級襲擊以及毆鬥罪名而罪成被判緩刑18個月。