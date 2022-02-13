【心理測驗】看清內心的渴望　成功在望

當農曆正月都過了大半，不知大家定好自己的新目標未呢？新目標可能是關於愛情、事業，甚至是新的人生方向，各式各樣。最近日網「michill」的心理測驗，據說憑一個想像就可以預測將有甚麼喜事發生在你的身上，也正好反映這是你內心最期待並正為此努力的事情。

【問題】

試想像你面前有一個注了水的水杯，你認為杯中會有多少水呢？

A.滿滿一杯

B.大概一半

C.三分之二

D.幾乎沒有

【結果分析】

A.期待獲得成功

裝滿了水的杯證明你內心是一個有追求的人，誇張一點可說是「貪心」，因為即使面對滿杯的水，你依然會不滿足，在現實生活中不管怎麼努力，你都會覺得不夠，覺得可以做得更好，無論在社交還是私人生活上取得成功和榮耀都會令你感到幸福。即使最後並沒有一個完全的滿足，也會有「我已經盡力了」、「很高興這麼做了」的想法。

B.期待安穩生活

尋求中間值的你是一個喜歡平穩生活的人，喜歡與人分享，但同時亦喜歡凡事一視同仁，既不想成為突出的人，亦不想受到別人或給予別人特別的待遇；平安的渡過一天，一日三餐、有瓦遮頭，已經是你最大的幸福，並且不可替代。如果可以把這份喜悅分享給別人，快樂更是會加速。

C.期待別人支持

一半以上、全滿以下，代表你內心迷惘的狀態，雖然你可能離自己的目標很近，卻感到焦躁不安。對你來說，目前最棒的事是獲得別人的支持或肯定，來成為你堅持的後盾，成為你走到目標的力量；因為有這個人去完善你的弱點、缺點等，你的心將得到填滿。

D.期待找到目標

幾乎全空的杯子代表你沒有目標的人生，看似無欲無求，對金錢及名譽不感興趣的你，其實最想找到自己想做的事，這是目前能令你感到快樂的事。或者到目前為止，你所有萌生的想法都被自己或身邊人阻止了，但新的一年，如果遇到令你有興趣，甚至感到愉快的事，希望你可以盡情地去嘗試。