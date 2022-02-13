黃子桐同陸永合作拍節目探討死亡最難頂係乜？

最近同無綫首席創意官王祖藍傳不和嘅J2台創意總監C君，佢嘅農夫隊友陸永最近有新搞作，就係同落選港姐黃子桐（Rachel）、陳欣茵主持一個叫《逝者代言人》嘅節目，用法醫學嘅角度探討離奇死亡事件。

Rachel話個節目做13集，講到同陸永合作時，佢有讚冇彈咁話：「以前覺得陸永好搞笑同埋有幽默感，我睇住佢都想笑。但呢個節目因為涉及啲先人，所以我望住陸永要忍住笑時係個好大嘅挑戰。」又話陸永肯提攜後輩，好識控制氣份，令佢唔使咁緊張。至於被揀中擔任主持，佢覺得可能同佢喺港大犯罪學畢業有關:「啲案情涉及犯罪心理部份，我嘅意見會啱呢個節目。」

問到係咪已經完成中大醫學院嘅Master of Public Health課程？佢就話只係完全一半，但過程好辛苦：「啱啱讀完咗上學期，依家開始下學期，不過因為我一年內讀咗8科，即係整個課程嘅3分2，加上我本身係讀文科，依家讀梗理科，所以讀得覺得自己有啲抑鬱。」至於學業同工作點分配？佢話已經安排好晒，因為疫情以網上課程為多，所以諗住嚟梗拍劇時，會利用等埋位嘅空檔時間上堂，爭取時間讀書。