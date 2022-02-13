Wild風來襲！潮鞋「獸」性大發！　

踏入虎年，獸紋熱潮回歸！先是一系列注入虎紋的時裝及飾品，繼而又有多個潮牌推出注入動物圖案設計的鞋履，令到狂野和Punk風瞬間席捲街頭，深受潮人追捧。

野性足印

以怪誕幽默風格著稱的doublet，繼去年首次與Suicoke合作打造卡通綿羊拖鞋後，近日再次與這個涼鞋品牌結盟，推出多款融入動物元素的涼鞋。新系列靈感來自豹紋和爬蟲類圖案，並採用Suicoke大熱型號WAS的廓形設計。當中的Leopard鞋款採用牛皮鞋面，而Bear款式則採用小馬毛鞋面作為對熊皮草的致敬。Dinosaur款式就結合了牛皮和爬行動物紋理，以帶出侏羅紀世界的神韻。每一款均配備印花鞋墊，可與涼鞋分開穿着。加上用動物足底設計的Vibram外底，讓大家每一步都留下動物足印般，有型又搞鬼！

豹紋聯乘

與此同時，靴牌UGG亦聯同日本潮鞋店atmos推出全新動物運動鞋系列CA805 CHEETAH。今回設計圍繞着世界上最快的哺乳類動物獵豹，以黑點圖案為特色的豹紋圖案，並搭配優質的Harako材質，鞋面與中底之間的黑色覆層表達了獵豹眼下的淚線，狂野味道十足。加上鞋底採用Treadlite by UGG新型結構外底複合材料，大大增強了輕盈度、柔韌性、耐用性、緩震性及抓地能力，即使穿一整天都不覺累，又潮又舒適！