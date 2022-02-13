【咁勁冇人講】花燈大王：紮作要追上時代

再過兩天，便是元宵佳節，最該吃湯圓、賞花燈。說到元宵花燈，香港過去有一代「花燈大王」梁有錦，他早在1984年便紮出7米高燈籠，列入了健力士世界最大紀錄。直至90年代梁師傅退休，其徒弟夏中建，便繼承「花燈大王」名號，於2017造出全世界最大的10米高吊掛花燈，並成功載入健力士世界紀錄，不負花燈大王之名。

破建力士．助在囚人士

夏中建細說當年，破建力士紀錄的因由：「當時是香港回歸20周年紀念，懲教署要求我們造一座花燈慶祝，要香港製造，我和師傅便一起進到歌連臣角懲教所，教他們製作花燈，最後運出公開展示。」

這座花燈高達10米，當年就擺放在中環皇后像廣場，夏師傅要填了個水池來擺放，它展出了兩個月，至少有過百萬人欣賞過。夏：「其理念是給在囚人士、懲教人員、家屬一起做，讓他們感受中華文化，也給他們學一門手藝，看能否將來幫到這門行業。」

現代花燈．必須有認證

花燈歷史悠久，紮作技術也變化不少，不過現代造花燈最難之處，原來是要取得認證：「現在這個社會，花燈必定擺放公眾地方，擺公眾地方首要要求，就是高於1.7米展品必須有結構工程師（AP）驗證，如果是舞台背景板，用多少鋼纜和螺絲還可以計算，但花燈就不行，花燈全憑大家信任，紮作師傅要押上自己名譽。」

夏師傅表示做紙紮也要追上時代，現在其實已加了很多角鐵、焊接在花燈結構中，否則數層樓高，你如何說服他人是安全，他還補充： 「花燈分拆來造，不會整座造，難道要攀上2樓高度紮麼？紮作是集體性製作，不能單靠個人完成，否則不結業才奇怪。」

台灣燈會．重返高雄

除了香港，台灣每年亦有元宵燈會，自2003年起台灣燈會也會移師到台灣不同縣市舉辦，而每年的巨型主燈亮燈儀式，更例必成為台灣年度焦點。今年台灣燈會，就在暌違20年後，再度重返高雄舉行。今年「愛河灣」及「衛武營國家藝術文化中心」雙主場展區面積，不但比過去大了兩倍，花燈作品更有超過80件。從愛河6座橋樑伸延至高雄流行音樂中心，都有奪目耀眼的動態燈光，在衛武營場地的作品，更結合了多元地景、都會森林生態作展示，令今屆燈會除有斑斕綵燈，也具有高雄地方藝術特色。

青森睡魔祭．巨人燈籠

不說不知，原來日本也有大花燈。每年夏天8月，日本青森縣都會舉行日本東北三大祭之一的「青森睡魔祭」，當中會有超過20座大型睡魔燈籠參與遊行，這些如像「巨人」的燈籠其實都是用紙、竹、蠟燭等材料製作的紮作製品，日本更會有專人剖析燈籠，鑑定它的紮作工藝，並為花燈師傅評級，非常專業。而日本保育意識也高，他們會以國家補貼資助，安排地方長久擺放這些睡魔燈籠，不會用完即棄浪費。

清邁水燈節．漫天燈火

清邁水燈節，是泰國各地水燈節中最盛大的，是在每年泰曆的十二月十五日舉行，他們會在水邊放水燈，象徵送走厄運，但它又名清邁天燈節，事關它有萬人放天燈的活動，在僧人帶領誦經儀式結束後，民眾便開始一起齊放天燈，轉眼間抬頭便是漫天燈火，場面極其壯觀，祈福過程猶如一場浪漫嘉年華。

菲律賓巨燈節．花燈轉盤

只想不到，原來菲律賓人也會玩花燈，不過跟元宵無關，而是用來賀聖誕。在菲律賓聖費爾南多，當地有11個鄉鎮每年都會在聖誕舉辦巨燈節，他們會以綵燈爭逐冠軍頭銜。不過菲律賓的燈，等閒都有6米高度，但它外形跟傳統花燈不太相似，倒像一個裝滿閃燈的圓形轉盤，五光十色燈光閃爍不停，是真正看得令人眼花的「花燈」。