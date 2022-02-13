米芝蓮新星　印度韓國菜滋味

米芝蓮是大家選餐廳的其中一個指標，今年《香港澳門米芝蓮指南2022》 除了中西日菜餐廳奪星，還有少見的菜系。尖沙咀香港瑰麗酒店印度餐廳Chaat得到米芝蓮一星，行政總廚Manav Tuli指餐廳提供重新演繹的街頭小吃，讓客人感受到地道風味之餘，又有漂亮的擺盤和配搭。如空心脆餅Raj kachori，傳統會淋醬汁在餅上，這裏將醬汁放碟，讓客人自己敲碎脆餅拌醬汁吃。脆炸的Baked Samosa，由三角形變成雪糕筒形，再以大樹菠蘿代替羊肉，素食者都可以品嘗。另外還有蓋上酥皮烤焗的Lamb Dum Biryani、彈牙的Lobster Tikka、惹味的Lamb Chop和甜點Chocolate Naan等，讓客人感受到升級的街頭小吃風味。

除了印度菜，今年還有尖沙咀新派韓國餐廳Hansik Goo得到一星，主廚姜珉求師傅將宮廷美饌、傳統寺廟食品、街頭美食及日常家庭菜式，重新打造成富創意的韓菜。韓式帝王蟹粥加魚子醬外，還有各式小點增加口感。熬煮24小時的鮑魚牛骨湯，配用蘿蔔片包的韓牛牛餃子，肉嫩湯鮮。時令韓國魚加豆腐和泡菜，再配醋醬油來吃，嫩滑鮮味。除此之外還有韓牛二重奏拌冷麵和蘋果冰配薑味雪葩等，讓客人重新感受韓菜的風味。