香港男團MIRROR成員相繼衝出香港。日前,成員姜濤、Anson Lo(盧瀚霆)和Edan(呂爵安)獲提名美國電影評論網站「TC Candler」2022年「全球百大俊男美女」網上選舉後,官方再公布另一成員Anson Kong(江熚生)亦成功入圍,更以「Truly Handsome」來形容他的顏值,可見獲得格外的肯定。至今MIRROR已有四位成員入圍。官方更以「New Face of 2022」來形容這四位新入圍的成員,先指香港新星姜濤坐擁逾70萬的社交平台追蹤人數,並在其歌曲《Dear My Friend,》的MV下方留言:「We just found out about Keung To today -- This is a really beautiful song! Very touching.」事件令不少「鏡粉」感到雀躍,期待餘下來的成員會相繼獲得提名。