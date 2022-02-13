馮盈盈收「小強」嚇餐死　爆肌男剝衫冧唔到女

前港姐冠軍馮盈盈（FYY）為無綫節目《七線人棄王》任嘉賓，為配合內容，5子陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文、姚宏遠先後以「整蠱」、「細心」、「銀彈」、「笑彈」及「肉彈」5大不同戰術向盈盈發動攻勢，當中以俊堅最有「驚」喜，為求突圍而出，他先後為盈盈奉上「電動曱甴」及「電筆」，嚇得她兩度放聲大叫，更狠批對方幼稚；鄭雋熹則以冧女三寶，包括DIY愛的裝飾、極盡體貼愛的承諾以及甜言蜜語心意卡向盈盈獻殷勤，結果盈盈真的被誠意打動，並大讚雋熹：「你張於卡寫得太好，正中心坎，非常到肉。」

之後到姚宏遠晒肌登場，不過盈盈似乎唔多受落，嚇到眼凸之餘，更直指男人安全感與着衫件數掛鈎：「我覺得佢應該成日咁樣唔着衫出去溝女，唔係好可靠，睇吓就好。」至於進擊的程浩駿亦有備而來，面對盈盈曾表示理想男友條件之一是月薪8千港元以下，故自備糧單給盈盈過目。惟5子中以林浩文戰鬥力略為遜色，不但資料搜集過時，欲以笑話打動盈盈的他，依然無功而還。

最後5子「合體」向盈盈唱情歌《分分鐘需要你》，雋熹再度出招吸引女神關注，專誠為盈盈學畫畫，並於唱歌期間送上其選美冠軍造型素描畫，成功氹到盈盈開心不已。