布斯韋利士變「爛片王」　回顧《金草莓獎》作品

諷刺爛片的《第42屆金草莓獎》照傳統在《奧斯卡金像獎》提名公布之前1日率先公布。因布斯韋利士（Bruce Willis）上年連演8部「爛片」，所以今年特別增設「爛片王」，為布斯而設的獎項。相信有不少奧斯卡佳作會使你記憶猶新，但也有幾套「爛片」會令你印象深刻。今次我們一起回顧一些經典的《金草莓獎》電影，看看當中有沒有一些你觀看過的「獲獎作品」。

2019年音樂電影《CATS》（Cats）於負評如潮的情況下，在《金草莓獎》中勇奪最差電影、最差導演與最差劇本。電影《CATS》最為人詬病之處是角色的形象都以半貓半人呈現，不少人對於這種視覺效果感到不安，奇怪的角色設定是主因使它當年會成為「爛片之王」的最大原因。

於2015年霍士與漫威（Marvel）合作，拍攝超級英雄電影《神奇4俠》（Fantastic Four），當年上映後在口碑差的情況下票房大敗。其後於當年獲得《第36屆金草莓獎》的最差影片和最差導演。《神奇4俠》大獲劣評的主要原因是電影的敍事手法極其失敗，電影的高潮竟在電影完場前的15分鐘才出現，之後經過短短的數分鐘後，電影就草草收場。

變形金剛系列一向都是票房口碑，續集電影《變形金剛：狂派再起》（Transformers: Revenge of the Fallen）票房成績比上集青出於藍，但於續集的劇本和劇情缺乏完整性，在敍述故事的架空的世界時，沒有交代必要的故事與細節，所以於2009年《變形金剛：狂派再起》獲得《第30屆金草莓獎》兩大獎項最差影片和最差導演。

由小說改編的《吸血新世紀》電影系列，以吸血鬼與人類的愛情故事來包裝，令當時作品收穫眾多少女粉絲。2011年的《吸血新世紀4：破曉傳奇上集》（The Twilight Saga: Breaking Dawn）雖然在商業上取得成功，但因節奏過於緩慢，受到不少觀眾和影評人的抨擊，所以得到當年《金草莓獎》的6項大獎。