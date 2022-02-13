銀河手錶更新後　健康功能大幅升呢？

智能手錶比傳統手錶的優勢之一，是功能可隨軟件更新而獲得提升。推出近半年的Galaxy Watch4系列，新一輪軟件更新便帶來更多健康管理功能，當中最特別是專為單車與跑步運動員而設的進階間歇性訓練功能，如今用戶可預先設定運動時間、距離及組合，並可以自訂高強度與低強度混合訓練，進一步提升訓練效果。身體組成測量功能亦獲得改良，讓用戶深入了健康狀況，Samsung Health還提供由數碼健身應用程式Centr合作的身體成分深入分析，用戶將獲得30天試用。

另外，軟件更新提供全新的睡眠指導應用（sleep coaching）程式，程式會追蹤用戶7天以上的睡眠規律，並進行兩項相關的睡眠調查，用戶亦可進行4至5星期的睡眠輔導，當中包括睡眠任務、行動列表、提供睡眠相關文章、冥想指導，以及定期提供相關報告，幫助用戶提升睡眠質素。

Galaxy Watch4系列用戶即日起可經手錶的Galaxy Wearable應用程式進行更新，另外新錶帶將於3月在香港推出。