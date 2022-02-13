官恩娜自認係師奶　講明短期內唔會復出

已淡出娛樂圈的官恩娜（Ella），除了相夫教子，平日連社交網都少玩，難得昨晚（12日）她興致大發，忽然在網上與粉絲互動進行「有問必答」，粉絲們踴躍支持，有粉絲上載當年她在許冠傑演唱會上自彈自唱表演，問她幾時會再上台唱歌？她坦言已經在幕前、舞台演出超過15年，但認為短期內都不會再登上舞台，話雖如此，但她在家中都有彈結他過吓癮，仲話屋企有4把結他，Ella坦言：「我都有想念在台上唱歌時候，因為我真的很喜歡唱歌和表演，這很有趣，但現在真的很想專注照顧我的孩子。」

有粉絲表示剛重睇她有份演出的舊劇集《雷霆掃毒》，她也分享當時拍攝的趣事，她說：「謝謝你，我拍得很開心，我花了很長時間才習慣不閉上眼睛開槍，所以我在鏡頭前看起來很兇。」雖然已屬兩個小孩的母親，但她keep得好弗，當問到她保養心得，她自嘲是「師奶」，她說：「我覺得我呢啲上咗年紀嘅師奶，如果想保養身體要對自己生理周期同賀爾蒙變化同平衡多加了解，我睇好多呢個topic嘅書。」又話畀粉絲知道身處超市的「師奶」去買緊餸。

Ella又分享昨晚炮製菜心炒梅頭豬肉，她指平日仔女最鍾意食她煮的冬菇炆豬肉，她說：「講起煮嘢食，其實我真係踏出咗自己嘅Comfort Zone，用盡九牛二虎之力都要學識，唔係因為真係好想搣走『地獄廚神』呢個稱號，而係我有一對仔女，我點可以唔識煮嘢食。」她話畀粉絲知一直有繼續讀法文，基本的對話溝通冇問題，但一些太複雜的話題就未必能應付。