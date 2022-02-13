開個唱曾不被睇好！陳柏宇高EQ神回贏掌聲

陳柏宇（Jason）去年12月舉行第二個紅館演唱會後，被徇眾要求推出個唱Blu-ray碟，雖然唱片尚在預購中，不過在ViuTV安排首播2小時版，令歌迷大飽耳福，而他更在騷前和騷後先後開Live與粉絲交流。

較早前有網民問：「想知點解賣碟但都喺電視度免費播，怕唔怕有啲人喺電視睇完唔買？」他就覺得：「如果佢本身睇完唔買，我係冇蝕㗎！而想買嗰啲已經買咗，但係佢（未買碟的觀眾）睇完有機會會買㗎嘛！同埋買碟係有收藏價值。」有網民留言：「最新演唱會都播，太癲！」

另有網民問，去年落力宣傳演唱會卻不被睇好可會不悅？再度展現高EQ的他就話：「不被睇好係做個演唱會之前嘛，咁人哋唔睇好就唔睇好㗎啦！最緊要係做完個演唱會之後覺得自己做成點，同埋外面嘅回響係點，幾好呀！」更坦然面對「不被睇好」，他說：「不被睇好係冇問題，係市場對你嘅產品嘅期望同埋個價值。」又有人問「會否對兩場演唱會唔爆而失望？」他笑言：「唔會，因為又唔係去到冇人睇，如果去到3、4成（賣出）就會有少少失望⋯⋯」更應網民要求，即興清唱多首作品作個騷前熱身。

儘管Jason健談、更有「陳伯」之稱，但原來他不願在台上唱獨腳戲：「有人陪就OK，即係要有對話，我成日都覺得一個人講嘢好怪，所以唔講好過講，對我嚟講，我寧願不停咁唱。」對於有少網友要求個唱舉行Part 2，他笑言：「老闆的而且確係有講過話會想做嘅，覺得要依家開始plan，如果12月開騷嘅話要開會㗎喇⋯⋯」可考慮舉行Side track concert，他亦覺得可行：「都好玩㗎，不過就細啲場，係畀啲歌迷鍾意聽啲舊歌，唔係為賺錢或賣飛，甚至乎可唔可以免費做？咁我唱得唔好時，咪大條道理囉？喺公園開啦今次！」