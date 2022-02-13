川上千尋　美乳小虎女

雖然話怕老婆會發達，但唔少男人都好怕娶到隻老虎乸。不過，大家又唔使聞虎色變，事關日本寫真界有位小虎女勁得人歡心，佢就係身為偶像女團成員嘅川上千尋！

女團成員

講起日本嘅大型女團，相信好多人都會諗起AKB48，但近期同屬48系嘅另一女團NMB48，似乎風頭更加勁，因為有唔少成員相繼投身寫真界，向粉絲展露激凸身材，好似舊年畢業嘅白間美瑠、曾推出寫真本《水の溫度》嘅上西怜、憑童顏巨乳瞬間爆紅嘅本鄉柚巴，同埋今日為大家介紹嘅川上千尋。

今年23歲嘅千尋妹，樣子甜美，嗰雙精靈明眸令人印象深刻。雖然佢冇隊友上西怜同本鄉柚巴咁大波，但係上圍對C奶亦夠晒分量，輕輕一夾就能擠出睇頭十足嘅事業線，胸形亦相當美觀誘人，再加埋一身鮮嫩白滑嘅美肌，論外在美絕對唔輸畀其他NMB48成員。

與虎有緣

話時話，川上千尋家陣仲好後生，但原來佢喺大約10年前就開始踏足舞台做青春偶像，成功考入NMB48，成為第4期研究生，之後再晉升為正式成員，仲喺2019年擔任N隊隊長添！除此之外，千尋之所以為人熟悉，亦同日本職業棒球強隊阪神虎隊有關！話說千尋出生於大阪，平時好鍾意睇棒球賽事，愛隊正正係嚟自同鄉嘅阪神虎隊，佢仲要係該隊粉絲團TORACO嘅隊長。

值得一提，千尋本身都係屬虎，最近為迎接虎年，特登換上一身虎紋泳衣拍寫真，以可愛、性感又帶點野性嘅形象示人，吸引到唔少觀眾嘅目光！拍寫真之餘，千尋近期亦相當忙碌，除咗為NMB48四圍登台之外，仲演出埋舞台劇添！