《十八樓C座》金剛確診新冠肺炎　現正留院情況穩定

電台長壽節目《十八樓C座》中的「周老闆」金剛和導演兼電台節目《公子會》主持劉翁染疫，而劉翁在社交網指全家確診新冠肺炎：「我全家中晒 #疫情年代 #飲多啲水！」圈中好友胡渭康留言慰問，網民亦在兩夫妻的社交平台上留言關心，劉翁太太柳瑩稱：「中咗都唔知呀！」又指未有大礙，毋須擔心，而兩人育有三名兒女。

由劉翁主持的節目於12日如常播出，主持包括森美及導演火火，而劉翁最後上班是本月9日，電台在10日知悉他和太太感染已消毒清潔錄音房，12日安排清潔公司消毒一樓走廊及電梯。電台回覆表示：「本台兩名主持確診，二人的最後上班日期分別為2月9日及2月10日，工作期間均有佩戴口罩。已經即時安排清潔和消毒有關工作地點，曾接觸二人的員工亦已進行病毒檢測及家居隔離。現時本台亦有彈性上班安排，以員工健康為首的同時確保廣播服務維持正常。」據知金剛現留院中，病情穩定，精神不錯。

與劉翁一起主持節目的森美在社交網透露現留在家隔離：「大家努力抗疫啦！聽人講14日好難過，21日好難過，未試過真係唔知道，關自己間房 一日都覺得辛苦，為曾經做個隔離嘅所有人致敬！」又表示因幾日沒有剃鬚，為免太麻甩，惟有Key卡通眼。

他接受訪問話說：「因為同劉翁一齊做過節目，所以要家居隔離，平時錄音大家都有戴口罩，坐圓形台保持米幾距離，知道對方中招之後都有即刻去做檢測，雖然結果係陰性，但每日都有繼續隔離自己同檢測，幾日前開始一支公咁困喺書房入面，瞓地下自我隔離。因為Omicron傳染度高，可能都仲會隔離多幾日，保障自己同屋企人。」他表示自己隔離經驗豐富：「一家三代都全部試過隔離，我個仔係第一批要家居隔離兩個禮拜嘅市民，父母就喺公主號隔離兩個禮拜、駿洋邨又兩個禮拜，上一代、下一代都隔離超過一個月，畀我試下都應該嘅，為咗屋企人健康。」而一同工作嘅仲有DJ火火，森美亦代火火報平安，指他亦是陰性：「知道有潛伏期，我除咗出去政府中心做檢測之外，就冇離開過間房，出去都有做足安全措施！」

電台主持阿正就回覆話：「依家公司就做咗消毒，同埋畀我哋彈性返工，之前都有試過喺屋企用視像通話咁樣去錄節目，減少啲人留喺公司。如果返公司做嘢，唔會除口罩，盡量小心！」