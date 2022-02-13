元宵示「愛」　行動最實際

今日係農曆正月十五元宵節，亦即係「中國情人節」，趁機示愛最適合不過，除咗靠把口，亦要有實際行動，先可以令對方感受到你嘅愛意同熱情。今日就同大家淺談情色世界入面嘅「愛」（Love）。

Loose Love Lady 另有所指

英文情色俚語有趣嘅地方在於單睇字面好難估到真正意思，「Loose Love Lady」就係一個好例子，照字面譯，意思係「失戀嘅女人」，查實係指濫交嘅女性或妓女，真係估佢唔到！另一個例子係「Love Buds」，你以為係指「愛苗」？錯！真正意思係指細到近乎飛機場嘅車頭燈。

再考吓大家，知唔知乜嘢係「Love Box」？原來係指女性嘅蜜洞，理由係男士總係想將源源不絕嘅愛送入呢個盒，至於點樣送，就留番啲空間畀大家慢慢諗。

Tug Of Love 好睇唔好玩？

中文可直譯為「愛的拉鋸」嘅「Tug of Love」，原來唔係用嚟形容處於拉鋸狀態嘅愛情關係，而係指一招經常喺成人影片中見到嘅性愛體位，玩法係男士先平躺並擘開雙腿，女士則做出騎乘動作，等對方兵器進入正題後，再向後平躺，而喺呢個時候，男士要靠手部同腿部嘅力量，推動下半身進行活塞動作。性學家指出，呢個對男士嘅體能要求太高，活塞頻率亦唔會太快，係個好睇唔好使嘅體位，難怪喺成人影片中經常見到男女脫星玩呢招啦。

《Love Emergency》 超正喜劇

邊個話四仔唔能夠拍出喜劇味道？呢套由Adam & Eve喺2019年推出嘅《Love Emergency》，就係近年喜劇類四仔嘅經典作。影片由四仔名導Will Ryder執導，搵嚟Riley Steele、Kenzie Reeves、Sarah Vandella等超人氣脫星演出，故事講述男主角Tommy Pistol係個三失青年，喺走投無路時，透過朋友介紹去咗醫院做看更，點知佢個朋友喺輸入職位資料時，誤寫成外科醫生，令佢有機會邂逅金髮俏護士Riley Steele，引爆大量笑料。呢套作品喺2020年AVN同XBIZ兩個頒獎禮上獲得年度喜劇類四仔，而Will Ryder亦憑此片獲得年度喜劇類四仔導演。

同場加映：《FINAL FXXXER.VH MAKE LOVE》 致敬之作

當電玩迷睇到呢套片名有個「LOVE」字嘅AV作品封面時，係咪覺得有啲熟口熟面呢？冇錯，佢就係向超人氣電玩《Final Fantasy VII》「致敬」之作。呢套近乎零劇情嘅AV由TMA喺2020年推出，搵嚟日本AV人氣王蓮實Kurea孭飛。如果有玩過《Final Fantasy VII》嘅話，就會發現蓮實Kurea嘅造型源自Cosplay遊戲女主角Tifa，而嗰對34F巨乳更加令一班AV迷讚不絕口，話同Tifa一樣咁有睇頭。話說回來，蓮實Kurea喺日本嘅人氣確實好高，事關佢喺去年4月發表嘅「2021現役AV女優SEXY總選舉」中排名第11位，勁呀！