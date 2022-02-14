【是日通勝】

農曆正月十四

壬寅年 壬寅月 戊戌日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：入學、破土、安葬

忌：入宅、作灶、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、27、36、37

幸運顏色：銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：過於好勝易鑽牛角尖，面對得失不用太介懷。

金牛座：給伴侶送上一個驚喜，情人節會過得更開心。

雙子座：待人接物宜疏爽一點，可積累更多人情資本。

巨蟹座：財運上升，不乏賺外快機會，有望豬籠入水。

獅子座：對另一半的承諾要盡力履行，免得後悔莫及。

處女座：凡事都從理性角度思考，生活將可漸入佳境。

天秤座：水頭緊絀，節省開支已成為刻不容緩的任務。

天蠍座：要做個精明消費者，勿盡信促銷人員的說話。

人馬座：心不在焉，難集中精神做事，勿作重大決策。

山羊座：說話得體易獲異性青睞，有助打破感情悶局。

水瓶座：生活充實，但身體已露出疲態，宜好好休息。

雙魚座：嘗試體驗一些新鮮事物，可把負能量驅散。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 桃花旺

（跌）龍 健康差

鼠：神采飛揚，人緣不錯，謀事易贏得掌聲。

牛：近朱者赤，多親近樂觀的人，可獲好運。

虎：運勢平穩，鬥志旺盛，面對競爭也毋懼。

兔：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

龍：是日沖煞，易出現腰痠背痛，多多保重。

蛇：事業運平平，職場流言多，毋須太在意。

馬：桃花大旺，單身者易有令人羨慕的艷遇。

羊：情緒不穩，與人溝通時要好好控制脾氣。

猴：得到貴人提攜，事業發展有望錦上添花。

雞：工作繁雜，易顧此失彼，處事要分輕重。

狗：運勢一般，有破財風險，切忌草率行事。

豬：事業順利，宜再接再厲，忌得意忘形。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

年年此夜，華燈盛照，人月圓時

不知不覺又到農曆正月十五，壬寅虎年的元宵節，也是人月兩團圓的日子。以前每逢元宵夜，遍地都是華麗燈火，人們都憧憬這一天會有美好的事情發生。

關於元宵節的來源，相傳和祭祀太乙神有關，祂是主宰人間的風雨飢荒和我們最擔心的瘟疫之神。當年，漢武帝久病不愈，但求助太乙神後，奇迹康復，於是建太乙祠堂供奉。後來，每逢正月十五都以盛大的燈火祭祀，漸漸形成元宵節張燈結彩的習俗。

民間傳說多樣，正如今天各大師傅論每年運程，各施各法。但今天全人類面對着同一個問題，有誰可以告訴大家一個準確而肯定的答案？有些大師過去兩年不停作出預測，指疫情會過去，雖不準，但總算給了我們希望。

民間有一句話：「正氣存內，邪氣不干。」世界怎樣變，先改變自己，自我建造一個好磁場，亦即所謂家和萬事興，不妨在新一年換上新一張全家福合照，公司也來一張全體合照，當然老闆在中間。在此時，月是圓的，人也是圓滿的，天上人間充塞一片祥和歡喜氣氛。可以說，元宵節是人們賞月團圓的加持節日。