星光熠熠！超級碗半場騷眾星High爆狂舞

每年「美式足球超級碗」的半場騷是眾人的焦點所在，今年亦唔例外！今年大會邀請到Hip-Hop界六大天王天后Dr.Dre、Snoop Dogg、Eminem、50 Cent、Mary J. Blige以及Kendrick Lamar助陣！

其中Eminem表演多首名曲包括《Lose Yourself》，而當他與師傅Dr. Dre合唱時他突然單膝跪，以聲援「黑人生命同樣寶貴」，為反種族歧視而發聲。獲大批網民留言讚賞！而他表演前受訪時就自爆為今次演出而「好X緊張」。他爆粗說：「冇嘢緊張得過電視現場直播。所以，如果你搞Ｘ喎晒，大家會永遠記住。」

而觀眾席上一眾名人紅星包括天王Kanye West、Beyonce夫婦、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）和影星男友賓艾佛力（Ben Affleck）等被鏡頭影到睇得勁High一同和唱及企起身跳舞！

除了「六大天王」之外，美國鄉謠女歌手Mickey Guyton及R&B女歌手Jhene Aiko亦獲邀在賽前唱美國國歌及愛國歌。不過直播的全國廣播公司（NBC）卻擺烏龍打字幕時將Mickey誤認為擁有日本血統的Jhene。因而被網民洗版式批評！