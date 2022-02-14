挑機張敬軒！混血女神J Lou整蠟燭早晨全餐賀情人節

情人節快樂！大家喺疫情下會點同另一半慶祝情人節呢？準備咗有心思嘅情人節禮物未？雖然今年情人節繼續要抗疫，但都要有啲節日氣氛嘅，所以今集《跟琪流行》，主播嘉琪就搵咗中法混血女神J Lou（林欣）同大家分享最難忘嘅情人節，J Lou仲話要挑戰張敬軒「早餐界KOL」嘅地位，整個手工蠟燭版「早晨全餐」贈興！

有留意J Lou嘅朋友都知佢有個拍拖多年嘅男友，佢哋每年情人節都會畀唔同嘅驚喜大家，而過咗咁多個情人節，J Lou最難忘嘅一年原來非常經濟實惠：「通常情人節男朋友會帶你去好華麗嘅餐廳食大餐，不過佢知我鍾意食飯，所以帶咗我去食叉燒飯。」唔少女仔都會介意情人節食大牌檔或者茶記，但J Lou反而好開心：「因為我覺得情人節唔使使好多錢！」有法國血統嘅佢自言唔係追求浪漫嘅人，最緊要係相處開心，估唔到女神咁易滿足！

J Lou喺今集仲挑戰埋韓式手工蠟燭，咁到底手工蠟燭同平時插喺蛋糕上面嘅蠟燭有冇唔同呢？手工蠟燭導師Yoyo笑言其實兩種蠟燭都點得着，但大家未必捨得點呢啲咁靚嘅手工蠟燭：「韓式手工蠟燭自由度好大，由倒模、造型、調色到香氛精油都可以任你揀，從而整出啱你心水嘅造型蠟燭，例如食物造型、動物造型等。」

Yoyo其後安排咗佢哥哥兼手工蠟燭導師Tim教J Lou同嘉琪整「早晨全餐」，當中包括牛角包、多士同凍檸茶，全部造型幾可亂真，如果見唔到支蠟燭芯真係分分鐘會拎嚟咬啖！想知到底點整呢啲以假亂真嘅手工蠟燭，就唔好錯過今集《跟琪流行》喇！

場地：Scent Sense 手工蠟燭工作室