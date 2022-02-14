講大話有4個屎忽窿！郭偉亮放屁落葉佩雯落個口

今日（14日）係情人節，相信大家都會同自己嘅慶祝吓，音樂人Eric Kwok（郭偉亮）就趁呢個咁開心嘅日子，喺社交網祝大家情人節快樂之餘，大爆自己曾經對老婆葉佩雯（Grace）做過最黐線嘅事，佢話：「件事發生係我哋拍咗拖1年嘅時候。我好少分享，不過呢單嘢大家聽完應該唔會失望…」佢問大家：「你嘅伴侶又做過啲咩最黐線嘅事？」

件事就係佢嗰陣講大話呃Grace話自己有4個屎忽窿，佢就死都唔畀Grace睇，不過佢就堅持自己係講真話，隔咗1年之後Grace都信咗佢真係有4個屎忽窿，直到有一日佢覺得要解開謎底，除咗條褲畀Grace睇清楚，而Grace由於已經信以為真，感到相當好奇，成個頭就烏埋去佢個屁股嗰陣睇，咁啱嗰陣想放屁，結果喺相隔唔夠1cm嘅位置，佢放咗個屁喺Grace塊面度，當然Grace仲要係擘大個口，真係食到應一應呀，個畫面咁震撼，梗係記一世啦！

之後Grace為咗報仇，會趁Eric Kwok瞓着咗嗰陣，將自己嘅屁放喺隻手，之後揸實個拳頭，「焗」住啲屁放喺Eric Kwok個鼻度，實行「以屁還屁」，不過呢個情度嘅報仇，對於Eric Kwok嚟講都唔算係咩啦！