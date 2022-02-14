閉眼靠手模！姚子羚估錯咗陳山聰Pat Pat

藝人陳山聰與姚子羚今日（14日）出席《鐵拳英雄》宣傳活動，玩遊戲期間子羚要閉眼摸現場男藝人的臀部，辨認誰是山聰，但她卻將張國強誤認作山聰，被取笑喜歡老Pat Pat。

講到情人節，身為人夫的山聰坦言疫情下難有慶祝節目：「我會親自下廚，本來諗住代囝囝送花畀太太，但太太話唔好，佢想環保啲同慳錢，話留番啲錢買餸，依家啲菜好貴。我太太個人比較實際，佢想同我慳家，喺屋企食餐好，我準備煮羊架同開枝靚紅酒。」山聰稱由於疫情嚴峻，他除了跑步及買餸之外甚少出街：「我個小朋友又細，我都會戴兩個口罩出街穩陣啲。（會唔會好似陳豪咁瞓覺都戴口罩？）我又冇，但我跑步都係戴兩個口罩，每次出完街返到屋企都會沖涼，一日沖3、4次。」

愛犬永遠係第一位，

至於子羚笑言自己的情人就是家中愛犬：「佢永遠係第一位，情人節我同胡定欣都有講起，網上話單身嘅人星期一係難捱啲，但我哋兩個都有共識都習慣咗，單身都都冇問題，都可以好開心。（你依家係單身？）我今日係單身，情人節你哋就放過我啦。希望下年情人節有個情人陪我過，否則我要打擾山聰。」山聰即時落閘表示現時禁跨家庭聚會。