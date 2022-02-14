yuu 夥拍 Shell　會員入油同時儲 yuu 積分兌換獎賞

【特約報道】全港最大型獎賞計劃yuu與Shell合作，為yuu會員帶來更多獎賞優惠 - 現凡於Shell全港41個加油站消費，即可賺取yuu積分，更可以yuu積分兌換現金券。今次yuu引入新合作夥伴，讓會員不論身處何地，在yuu強大的零售覆蓋網下，無論是購物、飲食、買賣保險及汽車入油，都能夠隨時隨地賺取積分，讓每段旅程從此更精彩！

yuu行政總裁Danni Peirce表示：「yuu自2020年推出以來深受香港市民喜愛，會員人數已經超過390萬。我們很高興今次可以國際知名能源公司Shell合作，共同擴闊yuu網絡，滿足會員的需要，讓日常生活各樣消費都充滿獎賞和驚喜！」

$1 ＝1 yuu 積分

yuu一直致力回饋會員，讓會員可於更多地方更快賺分，兌換更多獎賞。由2月 14日起，yuu會員於全港41間Shell油站入油、汽車護理及購物，每消費HK$1即可賺1 yuu積分，而以恒生enJoy卡簽帳，更可賺取雙倍積分。會員亦可以於yuu程式內以積分兌換Shell現金券使用。

香港蜆殼有限公司零售業務總經理梁淑敏表示：「Shell一直致力為顧客的每段旅程加添意義。我們很高興與yuu合作，讓顧客能夠輕鬆賺取yuu積分並兌換精彩獎賞，令每段旅程充滿回報。」

迎新優惠 首單賺取5倍yuu積分

為慶祝Shell隆重加盟，在2022年2月14日至8月13日期間，yuu 會員首次於Shell油站消費，即可賺取5倍yuu積分，易賺易慳，務求令消費體驗更優越！