黎諾懿最怕老婆飲醉　先發制人自隊

無綫趁今日（14日）西方情人節，推出綜藝節目《諸朋好友》特別版《諸朋戀友》，請來多對圈中恩愛夫妻及情侶公開放閃，當中包括陳展鵬及單文柔、黎諾懿及太太李潔瑩、陸浩明與女友Ayan等等，而「單身族」方力申、郭子豪及連詩雅等亦擔任嘉賓，暢談戀事。

結婚3年的陳展鵬（煎Pan）與單文柔（Phoebe）依然恩愛如昔。二人分享甜蜜軼事，煎Pan指Phoebe是「夢幻型」，經常希望老公能像劇中角色一樣浪漫，又自爆曾試過情人節送100枝玫瑰。Phoebe則透露當年與老公出發前往英國影婚紗時波折重重，煎Pan解釋：「嗰時仲未公布（婚訊），要保持神秘感，所以搵唔到人幫手，驚隨時會穿煲。我哋出發去拎婚紗，點知升降機壞咗，要行廿幾層樓梯，我隔日真係腳軟呀。」Phoebe憶述謂：「本來諗住第二日先再攞婚紗，點知佢（煎Pan）話唔好，我冇特登數佢，但來回唔使廿分鐘。」

黎諾懿則自爆最難忘於太太生日會上喝得酩酊大醉：「佢醉咗比我更麻煩，所以每次我一定比佢早（飲醉），見到佢開始（有醉意），覺得唔對路我就會係咁灌自己飲，嗰次灌到自己瞓咗喺地…我真係好怕照顧人，嗰次佢好嬲，所以我好深刻。」