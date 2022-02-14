情人節同老婆困獸鬥　陳展鵬自爆與單文柔大戰360回合

今日（14日）是情人節，藝人陳展鵬與唐詩詠要為劇集《鐵拳英雄》宣傳，展鵬稱原本今日要拍攝新劇《隱門》，但臨時取消，可以提早返跟太太共度情人節，問他如何慶祝時？他笑言：「都係困獸鬥，只可以喺屋企大戰360回，要等個女瞓咗覺先可以開戰，佢愈遲瞓我哋嘅二人世界就愈短，個女平時10點先瞓，睇吓今日可唔可以畀個女放吓電先，希望佢早啲瞓。」他透露投訴年年送花冇新意，會準備驚喜給太太又會親自下廚，他笑謂：「今年考慮整吓鹿尾巴、當歸、參茸呢啲啦。」

至於單身的唐詩詠自言同樣精彩，會跟家中兩隻貓咪大戰：「我今朝去完跑步，收工就去買餸再返屋企餵貓，佢哋每隔兩個鐘就要餵一次，如果我將來生仔應該會適應到。」問到可有追求邀約？她指疫情下也不會應約，今年是最平靜的一年：「我會靜靜等Mr.Right出現。」展鵬就叫她先練好體能。

另外，講到展鵬主演的《逆天奇案》將開拍續集，但主角之一的馮盈盈傳被飛離劇組，展鵬表示：「我都未收到消息，可能我都只係客串呢，話10月開拍，但都未知開唔開到，希望有足夠時間同資源下開工。（唔可以原班人拍攝，覺唔覺得可惜？）盈盈之前好多工作，都需要休息吓。」