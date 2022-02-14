胡杏兒同老公重回拍拖起點　回憶湧上心頭

今日（14日）是情人節，不論男女藝人都借機會放閃。而胡杏兒與老公李乘德（Philip）就較為特別，二人撇開3個寶貝兒子，重回第一次拍拖和結婚的地點慶祝，特別有意思。杏兒於社交網上載翹手親密合照，更留言：「情人節快樂老公，很久沒有拍拖了，回到我們第一次拍拖的地方和結婚同一個地點，真的有很多美好回憶。你說是我們拍拖88周紀念，真好意頭，只要開心日日都是紀念日！多謝你，辛苦你，love you,many more to come！」

至於單文柔就Post了與老公陳展鵬的溫馨照片，有一張更是展鵬把她抱起，真的冧爆。單文柔更以展鵬的歌曲《真愛配方》發文：「每一pair嘅《真愛配方》都不一樣，他喜歡細水長流，平淡是福，我.....覺得生活加點小激情，帶點儀式感也不錯。」單文柔接受東網訪問被問到老公展鵬有甚麼表示時，她笑謂：「佢今日要開工，節日嘅嘢通常都係我安排，不過早幾日佢突然話有一日拍嘢個地方啲芒草好靚，話不如我哋去影輯相，佢嘅Sweet通常係嚟自平日㗎！」

而袁偉豪則上載一條與太太張寶兒的「愛的短片」，紀錄二人多年的親密關係，袁偉豪更指太太既是他的靈魂伴侶，又是情人、朋友及太太，這些關係真的很難遇到呢！