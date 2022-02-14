森美自我隔離　同一屋簷下靠視像與老婆過情人節

DJ森美因電台有兩位主持確診新冠肺炎，而森美上星期三與染疫的劉翁一齊主持節目，他為求穩陣都有向醫生諮詢，並決定自行隔離7日，由上周四晚開始，他回覆東網說：「我先到政府檢測站做咗核酸檢測，跟住每日都有做檢測，暫時都仲係陰性，如果第7日都係陰性就隔離完！」他說又表示並非密切接觸者，不用隔離14天。

森美透露他困自己在書房進行家居隔離，鋪了墊褥在地下瞓覺，今日（14日）情人節，他以另類方法同太太慶祝，他說：「惟有用視像撐枱腳，依家食飯係開住電話同佢哋一齊食，今晚視像永遠望住老婆，當情人節囉，其實午餐老婆親手整咗啲餃子畀我，都算係情人節恩愛禮物，冇辦法好多香港人都出唔到街食飯，自我隔離都係唔想傳到畀太太同屋企人，日日做檢測都係表示我對佢哋嘅愛。」

森美表示之前兒子由英國返港，都屬於香港首批家居隔離，所以他有經驗，用番上次嗰套規格隔離，他說：「今次已經係第二次，上次我做畀個仔，今次佢哋做畀我，我書房嗰邊有個客廁專用，佢哋唔會用，我啲垃圾分開掉，啲衫同碗會分開洗，門口地下放咗張有漂白水的毛氈，又用濕毛巾及膠袋封住度門，咁啱有條小走廊仔，度門閂咗就直頭封咗我㗎啦，我出門一定戴口罩，都好安全，希望疫情盡快過去。」